سياسة
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أربع شركات تركية ضمن أفضل 100  في مجال الصناعات الدفاعية
ارتفع تصنيف أربع شركات صناعة دفاعية ضمن مؤشر أفضل 100 شركة دفاعية صادر عن مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، كما ارتفع ترتيب شركة أسيلسان، وتوساش، وروكيستان وأسفات ضمن المؤشر.
أربع شركات تركية ضمن أفضل 100  في مجال الصناعات الدفاعية
الصناعات الدفاعية التركية / صورة: AA
7 أغسطس 2023

دخلت أربع شركات تركية في قائمة أفضل 100 شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية وفقاً لتصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

ونشرت المجلة قائمتها للعام2023، "Defense News Top 100" لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية على مستوى العالم، اعتماداً على حجم المبيعات.

وهذا العام ارتفع عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية في القائمة إلى 4 بعد أن كان 3 في العام 2022.

وواصلت شركة أسيلسان المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية الدفاعية صدارتها للشركات التركية في القائمة.

وكانت أسيلسان في المرتبة الـ49 في قائمة العام الماضي وارتقت إلى المركز الـ47 في قائمة العام الحالي.

كما حققت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" قفزة كبيرة إذ انتقلت من المركز الـ67 إلى الـ58 في القائمة.

بدورها ارتقت شركة روكيتسان لصناعة الصواريخ من المركز الـ86 في قائمة 2022 إلى المركز الـ80 في قائمة 2023.

أما شركة أسفات لتشغيل المصانع والترسانات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع التركية، فدخلت القائمة للمرة الأولى واحتلت المركز 100 فيها.

واحتلت 6 شركات أمريكية مكانها بين العشرة الأوائل في القائمة إلى جانب 3 من الصين وشركة بريطانية.

وتبوأت 3 شركات أمريكية المراكز الثلاثة الأولى في القائمة حيث حافظت شركة لوكهيد مارتن على صدارتها وتلتها "RTX" ثم "نورثروب غرومان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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