خشية إجراءات انتقامية.. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات على طهران
دعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس، رعاياها إلى مغادرة إيران وتجنب السفر إليها، محذرة من احتمال تعرضهم لـ"إجراءات انتقامية" على خلفية الدور الألماني في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
ألمانيا تدعو رعاياها مغادرة إيران بعد إعادة فرض عقوبات / Reuters
29 أغسطس 2025

وقالت الخارجية الألمانية في بيان على موقعها الإلكتروني: "هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مراراً بأن لهذه المسألة عواقب، ولا يمكن استبعاد أن تتأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران".

وحذرت الوزارة من أن "السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها".

جاء التحذير بعد أن تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في عملية تمتد 30 يوماً، وهي خطوة تزيد حدة التوتر بعد نحو شهرين من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
