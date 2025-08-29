وقالت الخارجية الألمانية في بيان على موقعها الإلكتروني: "هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مراراً بأن لهذه المسألة عواقب، ولا يمكن استبعاد أن تتأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران".

وحذرت الوزارة من أن "السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها".