استكشفت الهند سطح القمر بوساطة روبوت متحرّك الخميس، أنزلته قبل يوم قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف إلى حدّ كبير في سابقة على صعيد العالم.

وانطلق الروبوت المتحرّك "برغيان" من المركبة بعد ساعات على الاحتفال على نطاق واسع في الهند بنجاحها في تحقيق طموحها وبتكلفة منخفضة.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على منصة "إكس" الخميس أن "الروبوت المتحرّك نزل من المركبة وقامت الهند بجولة على القمر!".

وسيتجوّل الروبوت المزوّد بست عجلات الذي يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة التي ما زالت غير محددة الملامح نسبياً وسيبث صوراً وبيانات علمية خلال مهمته التي تستمر أسبوعين.

وهبطت "شاندريان-3" (مركبة قمرية) بنجاح الأربعاء، بعد أيام من تحطّم مركبة روسية في المنطقة ذاتها. وجاء ذلك بعد أربع سنوات على فشل المهمة القمرية السابقة في عملية هبوطها الأخيرة، على حين اعتُبرت حينها انتكاسة هائلة لبرنامج الهند الفضائي.

لكن الهند تُحقق بشكل ثابت إنجازات مطابقة لتلك التي تحققها بلدان متقدّمة في مجال الفضاء.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأربعاء أن هبوط المركبة بنجاح على القمر، وهو أمر لم تحققه في السابق سوى الولايات المتحدة والصين وروسيا، يُعدّ نجاحاً "للبشرية جمعاء".

وأشاد إيلون ماسك الذي تُعدّ شركته "سبايس إكس" رائدة في عمليات إطلاق مركبات إلى الفضاء بالهبوط وقال إنه "أمر رائع".

واستغرقت المهمة الهندية وقتاً أطول للوصول إلى القمر مقارنة مع مهمّات "أبولو" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي كانت تصل إليه خلال أيام.

وأُطلقت "شاندريان-3" على متن صاروخ أقل قوة، وتعيّن عليها الدوران حول الأرض مرّات عدة لاكتساب سرعة قبل المضي في رحلتها التي استغرقت شهراً.

وتُعدّ الميزانية التي تخصصها الهند لبرنامجها الفضائي منخفضة نسبياً، لكنها ازدادت بشكل كبير منذ أرسلت نيودلهي أول مسبار باتّجاه القمر في 2008.

وتبلغ تكلفة "شاندريان-3" 74,6 مليون دولار، أي أقل من العديد من مهمات بلدان أخرى، وتعد شاهداً على الهندسة الفضائية الهندية منخفضة التكلفة.

ويشير خبراء إلى أنه بإمكان الهند إبقاء التكاليف منخفضة عبر استنساخ التكنولوجيا القائمة ودفعها للتأقلم وبفضل توافر المهندسين الحرفيين الذين لا يتلقون غير جزء من أجور نظرائهم الغربيين. وأصبحت الهند عام 2014 أول دولة آسيوية ترسل مركبة إلى مدار المريخ، وتخطط لإرسال مسبار باتّجاه الشمس في أيلول/سبتمبر.

ومن المقرر أن تطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهمة مأهولة مدتها ثلاثة أيام إلى مدار الأرض العام المقبل. كما تخطط لمهمة مشتركة مع اليابان لإرسال مسبار آخر إلى القمر بحلول عام 2025، ومهمة إلى مدار الزهرة في غضون العامين المقبلين.