سياسة
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القضاء الأمريكي يتهم هانتر نجل جو بايدن بحيازة سلاح "بطريقة غير قانونية"
اتهم القضاء الفيدرالي، هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. وحال إدانته، قد يعاقَب بالسجن لفترة يصل أقصاها لـ25 عاماً.
القضاء الأمريكي يتهم هانتر نجل جو بايدن بحيازة سلاح "بطريقة غير قانونية"
توجيه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي / صورة: AFP
15 سبتمبر 2023

وجّه القضاء الفيدرالي، الخميس، تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتُّهم هانتر بايدن بالإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي مخدرات، في حين كان قد أقر في تلك الفترة بأنه تعاطى مخدرات.

وذكرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن أدلى "بتصريح مكتوب كاذب عمداً"، وقد حاز تالياً السلاح الناري بطريقة غير قانونية.

وقد تجرى محاكمة هانتر البالغ 53 عاماً في خضمّ حملة والده الانتخابية العام المقبل التي يحاول خلالها جو بايدن أن يُنتخب لولاية ثانية.

وحال إدانته، قد يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً كعقوبة قصوى.

كان الجمهوريون، قد أعلنوا (الثلاثاء)، فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج، متهمين الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد"، فيما ندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.

كما يأخذ البرلمانيون المحافظون على هانتر عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان جو بايدن نائباً للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما بين عامَي 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.

وكثيراً ما أكد الرئيس الأمريكي أنه يقف إلى جانب نجله في متاعبه الشخصية والقضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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