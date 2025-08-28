وأكد فيدان في مقابلة تلفزيونية على قناة "TGRT Haber" المحلية، أن الوهم الذي تشكل بشأن حصانة إسرائيل قد تبدد وذهب، وشدد على أن "قضية فلسطين والإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة خلال آخر عامين، ليست جرحاً نازفاً بالنسبة إلى شعبنا فحسب، بل إلى المسلمين والعالم بأسره".

وتابع فيدان بأن "يوجد الآن واقع يُعرِّفه العالم بأكمله، ليس لأسباب عاطفية أو أيديولوجية، بل بسبب واقع قائم على الحقائق، على أنه إبادة جماعية”، مضيفاً: “ما يحاول فعله هذا الرجل (نتنياهو) هو التستر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها هو، لا شيء آخر".

ولفت إلى أن "نتنياهو يمضي وهو يقول شيئاً ما لتركيا، ويمارس ضغوطاً على الفرنسيين بطريقة أخرى، ثم يضغط على الأستراليين بشكل مختلف.. لقد طوّر آلية ضغط لكل دولة"، وأوضح فيدان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول من خلال تفعيل دور اللوبي الصهيوني في كل دولة بطريقة ما، إخضاع تلك الدول عبر سياساتها المحلية.

وأشار فيدان، إلى وجود انقسام داخل المجتمع اليهودي في العالم، وأكد أن أصحاب الضمائر من اليهود يقولون إن ما ترتكبه إسرائيل "إبادة جماعية، ونحن براء منها".

وتابع: "هذا التهور التاريخي الذي يظهره نتنياهو وأصدقاؤه هو الآن يمثل تكراراً لتهور مماثل أدانوه قبل 60-70 عاماً، أي تهور (زعيم النازية أدولف) هتلر".

وردًا على سؤال حول الوضع في غزة والاجتماع الطارئ الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، قال فيدان إن "قضية فلسطين والإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة خلال آخر عامين، تحولت إلى جرح نازف ومحاسبة ضمير بالنسبة إلى المسلمين كلهم وإلى العالم بأسره".

وأكد فيدان أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا والأنشطة التي تمارسها مع حلفائها، غيّرت الخطاب واللغة والسرد حول قضية فلسطين.