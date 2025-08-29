الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
متضامنةً مع اليمن.. حماس: عدوان الاحتلال على دول المنطقة يكشف مشروعه التوسعي
قالت حركة حماس، الخميس، إن عدوان إسرائيل على دول بالمنطقة إلى جانب حرب الإبادة على غزة، "يؤكد خطورة هذا الكيان على شعوب أمتنا العربية والإسلامية".
حماس: عدوان إسرائيل على دول بالمنطقة يكشف مشروعها التوسعي / Social Media
29 أغسطس 2025

وأوضحت في بيان أن "العدوان الصهيوني على اليمن وسوريا ولبنان، وعدوانه المتواصل على شعبنا بغزة، يكشف عن طبيعته الإرهابية التوسعية، خصوصا في ظل المواقف المعلنة (لرئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وتبنيه مشروع إسرائيل الكبرى على الأراضي العربية".

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال نتنياهو إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع "الشعب اليمني وقواته المسلحة، وقواه الحية، ومع الإخوة في أنصار الله، الذين أكدوا مرارا على أن الإرهاب الصهيوني ضد اليمن لن يثنيهم عن مواصلة مسيرة نصرة غزة وفلسطين".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية كافة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وفي وقت سابق الخميس، نفذت إسرائيل هجوما جديدا على العاصمة اليمنية صنعاء، قالت هيئة البث الرسمية، وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.

غير أن الجماعة اليمنية نفت ذلك، وقال رئيس مجلسها السياسي الأعلى مهدي المشاط، قال إن ضربات إسرائيل على صنعاء "فاشلة"، متوعدا قيادات تل أبيب بـ"تلقينهم الدرس اللازم"، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيداً، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.


مصدر:TRT Arabi
