وأوضحت في بيان أن "العدوان الصهيوني على اليمن وسوريا ولبنان، وعدوانه المتواصل على شعبنا بغزة، يكشف عن طبيعته الإرهابية التوسعية، خصوصا في ظل المواقف المعلنة (لرئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وتبنيه مشروع إسرائيل الكبرى على الأراضي العربية".

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال نتنياهو إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأكدت حماس تضامنها الكامل مع "الشعب اليمني وقواته المسلحة، وقواه الحية، ومع الإخوة في أنصار الله، الذين أكدوا مرارا على أن الإرهاب الصهيوني ضد اليمن لن يثنيهم عن مواصلة مسيرة نصرة غزة وفلسطين".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية كافة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب الأمة العربية والإسلامية.