سياسة
2 دقيقة قراءة
قائد القسّام يعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال"
أعلن القائد العامّ لكتائب عز الدين القسّام محمد الضيف، في كلمة مسجلة السبت، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، رداً على "جرائمها تجاه الفلسطينيين وتدنيس المسجد الأقصى".
قائد القسّام يعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال"
رجل إطفاء إسرائيلي يحاول إخماد حريق ناجم عن إطلاق صاروخ من غزة. / صورة: Reuters
7 أكتوبر 2023

أعلن محمد الضيف القائد العامّ لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال وتدنيس الأقصى".

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها فضائية الأقصى (تابعة لحماس) صباح السبت: "نعلن بدء عملية طوفان الأقصى بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأضاف: "خلال أول 20 دقيقة من العملية جرى إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن هذه العملية "تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكّره للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وقال الضيف: "سبق أن حذّرنا العدو من قبل .. اعتدوا على المرابطات ودنسوا الأقصى".

وتابع: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال فيما يستمر حصار غزة".

وأردف الضيف قائلاً: "كل من عنده بندقية فليخرجها، فقد آن أوانها".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت أعلنت وسائل إعلام عبرية انطلاق عشرات الرشقات الصاروخية من مناطق مختلفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ودوّت صافرات الإنذار في تل أبيب ومدن المركز ومستوطنات في منطقة الجنوب.

وأُعلن لاحقاً إصابة 16 إسرائيلياً ووفاة إسرائيلية متأثرة بجروحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us