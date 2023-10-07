أعلن محمد الضيف القائد العامّ لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" رداً على "جرائم الاحتلال وتدنيس الأقصى".

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها فضائية الأقصى (تابعة لحماس) صباح السبت: "نعلن بدء عملية طوفان الأقصى بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأضاف: "خلال أول 20 دقيقة من العملية جرى إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن هذه العملية "تأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكّره للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وقال الضيف: "سبق أن حذّرنا العدو من قبل .. اعتدوا على المرابطات ودنسوا الأقصى".

وتابع: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال فيما يستمر حصار غزة".

وأردف الضيف قائلاً: "كل من عنده بندقية فليخرجها، فقد آن أوانها".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت أعلنت وسائل إعلام عبرية انطلاق عشرات الرشقات الصاروخية من مناطق مختلفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ودوّت صافرات الإنذار في تل أبيب ومدن المركز ومستوطنات في منطقة الجنوب.

وأُعلن لاحقاً إصابة 16 إسرائيلياً ووفاة إسرائيلية متأثرة بجروحها.