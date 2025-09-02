وأرسلت عدة دول، بينها الهند وسويسرا والصين وبريطانيا، مساعدات عاجلة إلى المنطقة، عقب إعلان الحكومة الأفغانية حاجتها إلى المساعدة.

كما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عبر منصة "إكس" إنها أرسلت ألفَي حقيبة إغاثية تحتوي على مستلزمات نظافة وملابس وبطانيات وأدوات مطبخ للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

وكانت آخر حصيلة رسمية أعلنتها الجهات الأفغانية الرسمية، أفادت بمصرع 800 شخص وإصابة ألفين و500 آخرين.

ووقع الزلزال بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من الحدود مع باكستان، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.