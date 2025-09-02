سياسة
أفغانستان.. أكثر من 4 آلاف قتيل وجريح في ضحايا زلزال ولاية كونار
تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الأحد ولاية كونار شرقي أفغانستان، ألف شخص، فيما أصيب نحو 3 آلاف آخرين، وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان يوسف حماد.
أفغانستان: ضحايا الزلزال في ولاية كونار يتجاوز الألف وإصابة نحو 3 آلاف آخرين / AA
2 سبتمبر 2025

وأوضح حماد أن عمليات إجلاء المصابين ما زالت مستمرة، مما قد يؤدي إلى تغير حصيلة القتلى والجرحى لاحقاً. 

وأكدت السلطات الأفغانية أن فرق البحث والإنقاذ التي توجهت إلى المناطق المتضررة تواصل أعمالها، وسط اعتقاد بوجود مئات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف المسؤولون أن الفرق تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى بعض القرى بسبب الطبيعة الجبلية للأرض وسوء الأحوال الجوية.

ويُنقل المصابون إلى مشافي المناطق المجاورة باستخدام طائرات مروحية، فيما يشارك السكان المحليون في جهود البحث والإنقاذ.

وأرسلت عدة دول، بينها الهند وسويسرا والصين وبريطانيا، مساعدات عاجلة إلى المنطقة، عقب إعلان الحكومة الأفغانية حاجتها إلى المساعدة.

كما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عبر منصة "إكس" إنها أرسلت ألفَي حقيبة إغاثية تحتوي على مستلزمات نظافة وملابس وبطانيات وأدوات مطبخ للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

وكانت آخر حصيلة رسمية أعلنتها الجهات الأفغانية الرسمية، أفادت بمصرع 800 شخص وإصابة ألفين و500 آخرين.

ووقع الزلزال بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من الحدود مع باكستان، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

مصدر:TRT Arabi
