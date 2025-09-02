وأوضحت الهيئة أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة الجندي، على أن تُحوَّل نتائجه لاحقاً إلى النيابة العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن اسم الجندي أو القاعدة التي وقعت فيها الحادثة.

تأتي الحادثة بعد أسبوعين من انتحار ضابط احتياط برتبة نقيب عُثر على جثته شمال إسرائيل، فيما شهد يوليو/تموز الماضي وحده 7 حالات انتحار بين الجنود، حسب صحيفة "هآرتس".

ومع تزايد موجة الانتحارات، قرر رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، دادو بار كاليفا، نهاية يوليو/تموز الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مستوى الدعم المقدم للجنود المسرّحين وأفراد الاحتياط خارج الخدمة النشطة، الذين أنهوا حياتهم بسبب صدمات مرتبطة بخدمتهم العسكرية.