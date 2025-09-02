سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا ترحب بحل "مجموعة مينسك" عقب توقيع خريطة طريق للسلام بين أذربيجان وأرمينيا
رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار حل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لتسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ.
تركيا ترحب بحل "مجموعة مينسك" عقب توقيع خريطة طريق للسلام بين أذربيجان وأرمينيا
وزارة الخارجية التركية تدين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة / AA
2 سبتمبر 2025

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "نرحب بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 1 سبتمبر/أيلول 2025، بإغلاق مجموعة مينسك وحل الهياكل التابعة لها".

وأشارت إلى أن هذا القرار التاريخي يشكل إحدى أهم الخطوات في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

ولفتت إلى أن هذا القرار لم يمكن تحقيقه لولا الجهود المشتركة للبلدين.

وتأسست "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992 بهدف التوسط لإيجاد حل سلمي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ.

"مجموعة مينسك" التي تشترك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة لحل المشكلة رغم اتخاذ عديد من المبادرات في السنوات السابقة.

اختيارات المحرر

وتأتي هذه التطورات على خلفية تحرير أذربيجان أراضيها المحتلة في إقليم قره باغ بعملية أطلقتها في 27 سبتمبر/أيلول 2020 واستمرت 44 يوماً.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us