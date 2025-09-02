وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "نرحب بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 1 سبتمبر/أيلول 2025، بإغلاق مجموعة مينسك وحل الهياكل التابعة لها".

وأشارت إلى أن هذا القرار التاريخي يشكل إحدى أهم الخطوات في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

ولفتت إلى أن هذا القرار لم يمكن تحقيقه لولا الجهود المشتركة للبلدين.

وتأسست "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992 بهدف التوسط لإيجاد حل سلمي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ.

"مجموعة مينسك" التي تشترك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة لحل المشكلة رغم اتخاذ عديد من المبادرات في السنوات السابقة.