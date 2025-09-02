وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "نرحب بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 1 سبتمبر/أيلول 2025، بإغلاق مجموعة مينسك وحل الهياكل التابعة لها".
وأشارت إلى أن هذا القرار التاريخي يشكل إحدى أهم الخطوات في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
ولفتت إلى أن هذا القرار لم يمكن تحقيقه لولا الجهود المشتركة للبلدين.
وتأسست "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992 بهدف التوسط لإيجاد حل سلمي للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ.
"مجموعة مينسك" التي تشترك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة لحل المشكلة رغم اتخاذ عديد من المبادرات في السنوات السابقة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تحرير أذربيجان أراضيها المحتلة في إقليم قره باغ بعملية أطلقتها في 27 سبتمبر/أيلول 2020 واستمرت 44 يوماً.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.