أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، أنها شنت هجمات بـ35 مُسيّرة انتحارية من طراز "الزواري" على مواقع إسرائيلية منذ فجر السبت.

وقالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري للحركة، في بيان: "شارك سلاح الجو القسامي في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى، بالانقضاض على مواقع العدو (إسرائيل) وأهدافه بـ35 مُسيّرة انتحارية (من دون طيار) من طراز الزواري في جميع محاور القتال".

في غضون ذلك، دمرت طائرات حربية إسرائيلية، الأحد، مقر "البنك الوطني الإسلامي" الفلسطيني، الواقع في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وألحق تدمير البنك أضراراً كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، وأدى إلى اندلاع حريق في المكان.

والبنك "الوطني الإسلامي"، أحد البنوك الفلسطينية الموجود في قطاع غزة، إذ تديره حركة "حماس"، ولا يتبع سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي ).

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 370 فلسطينياً وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.