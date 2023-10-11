سياسة
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وزراء الخارجية العرب يدعون إلى وقف فوري للحرب على غزة ويدينون قتل المدنيين
انتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدانة قتل المدنيين.
وزراء الخارجية العرب يدعون إلى وقف فوري للحرب على غزة ويدينون قتل المدنيين
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة / صورة: جامعة الدول العربية
11 أكتوبر 2023

اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعاً وزارياً طارئاً عقد في القاهرة، الأربعاء، بالدعوة إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة قتل المدنيين.

وتلا وكيل الأمين العام للجامعة العربية ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ بالقاهرة قائلاً "نؤكد ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل".

وأكد البيان "أهمية وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال للفلسطينيين".

وسبق أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة بمصر، "انطلاق اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة"، وبثت لقطات من الاجتماع.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: "نتضامن مع الفلسطينيين في غزة لأنهم يتعرضون لمجزرة يتعيّن وقفها وإدانتها فوراً".

والثلاثاء، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان، عقد اجتماع استثنائي وزاري اليوم الأربعاء، بناء على طلب فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري لبحث "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

ويعقد البرلمان العربي اجتماعاً للجنة فلسطين التابعة له، غداً الخميس بمقره في القاهرة، بهدف "بحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة"، وفق بيان سابق.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنَّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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