أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الجمعة، أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال بمدينة غزة.

وقال القدرة في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بقطاع غزة على منصة تليغرام: "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال".

وأكد القدرة توقف محطات الأكسجين، محذّراً من أن "الأطفال المرضى يتعرّضون للموت، وأن النازحين والطواقم الطبية بلا طعام ولا ماء في المستشفيين المحاصرَين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 18 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان صادر عن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من رام الله، تزامناً مع تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه للمستشفيات في غزة، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت الكيلة، في البيان إن "إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في قطاع غزة".

وأضافت: "إسرائيل تنفذ جريمة مركَّبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية، بدأتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تختمها باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر".

وتابعت: "استهدفت إسرائيل فجراً عدداً من المستشفيات في قطاع غزة، في الوقت الذي حذّرنا فيه من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم".

وأكدت الوزيرة "خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي".

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت خلال الساعات الماضية بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى توقف جميع خدماته.

كما استهدفت محيط مستشفى "أصدقاء المريض" في غزة، ودمَّرت مركبة إسعاف بعد قصف إسرائيلي على محيط مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بمستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة بعد استهدافه من الطيران الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.

من ناحيتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن 20 مستشفى في غزة متوقفة عن العمل، فيما تعمل مستشفيات أخرى بشكل جزئي.

وأعلنت المنظمة، الأربعاء، توثيق 108 هجمات على المرافق الصحية في قطاع غزة، "تسببت تلك الهجمات في مقتل 512 شخصاً وإصابة 654 آخرين، وإلحاق أضرار بـ39 منشأة صحية و36 سيارة إسعاف".

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وأصيب فيها أكثر من 26 ألفاً آخرين، وفق مصادر رسمية.