العالم
2 دقيقة قراءة
فرنسا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على رسالة إلى ماكرون بشأن "معاداة السامية"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأحد، أنّ بلاده استدعت السفير الأمريكي تشارلز كوشنر، بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زعم فيها أنّ باريس لم تبذل جهوداً كافية لوقف العنف "المعادي للسامية".
فرنسا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على رسالة إلى ماكرون بشأن "معاداة السامية"
تشارلز كوشنر هو يهودي وابنه متزوج من ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
25 أغسطس 2025

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان، إنّ "فرنسا علمت بادعاءات السفير الأمريكي الذي عبّر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات كافية لمكافحتها".

وشدد على أنّ ادعاءات السفير الأمريكي "غير مقبولة"، منوهاً بأنّ "كوشنر سيمثل للاستدعاء غداً الاثنين".

ونشر كوشنر، وهو يهودي وابنه متزوج بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الرسالة المفتوحة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى خلافات عميقة.

وحث كوشنر في الرسالة الرئيس الفرنسي على تطبيق قوانين جرائم الكراهية بشكل أكثر إلحاحاً وتخفيف حدة انتقاداته لإسرائيل، قائلاً إن "تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية تؤجج حوادث معاداة السامية في فرنسا".

اختيارات المحرر

تأتي رسالة كوشنر في أعقاب رسالة أخرى وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ماكرون، اتهمه فيها بالمساهمة في تأجيج معاداة السامية من خلال دعوته إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية، وفقاً لصحيفة "جيروزالِم بوست".

ويُعَدّ ماكرون أحد أبرز المنتقدين لنهج نتنياهو في الحرب على غزة، ولا سيما ما يتعلق بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه ترمب دعمه لنتنياهو على نحو راسخ.

وكتب كوشنر في رسالته: "التصريحات العلنية التي تهاجم إسرائيل، والإيماءات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، تشجّع المتطرفين وتغذّي العنف وتعرّض حياة اليهود في فرنسا للخطر. ففي عالم اليوم، معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، بكل بساطة".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us