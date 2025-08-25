وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان، إنّ "فرنسا علمت بادعاءات السفير الأمريكي الذي عبّر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات كافية لمكافحتها".

وشدد على أنّ ادعاءات السفير الأمريكي "غير مقبولة"، منوهاً بأنّ "كوشنر سيمثل للاستدعاء غداً الاثنين".

ونشر كوشنر، وهو يهودي وابنه متزوج بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الرسالة المفتوحة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى خلافات عميقة.

وحث كوشنر في الرسالة الرئيس الفرنسي على تطبيق قوانين جرائم الكراهية بشكل أكثر إلحاحاً وتخفيف حدة انتقاداته لإسرائيل، قائلاً إن "تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية تؤجج حوادث معاداة السامية في فرنسا".