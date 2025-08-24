ولفت إلى ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول إلى الأمين العامّ الأممي، بموافقة نسبة معينة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يدعو إلى تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ولو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطة النقض (فيتو).

ووصف هينغينز الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة بأنها "فترة مأساوية" من تاريخ العالم، مضيفاً: "نحن في لحظة استثنائية، فثلاثة أعضاء في الحكومة (الإسرائيلية، لم يسمهم) لا يكترثون بالقانون الدولي وينتهكونه علناً".

وشدّد الرئيس الأيرلندي الذي يستعدّ للتنحي عن منصبه الذي شغله منذ 2011، على أنّ "عالم اللا مُساءلة" هو أخطر تهديد للديمقراطية.