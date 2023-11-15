سياسة
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بمبادرة من ملك الأردن.. بدء تشييد مستشفى ميداني في نابلس
بدأت أعمال تشييد مستشفى ميداني أردني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسب القائم بأعمال المحافظة، الذي أشار إلى أن المدينة محاصرة منذ عامين و"لا مخاوف من اقتحام أو عمليات عسكرية للاحتلال".
بمبادرة من ملك الأردن.. بدء تشييد مستشفى ميداني في نابلس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار نابلس في الضفة الغربية منذ عامين / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2023

أعلن مسؤول فلسطيني، الأربعاء، بدء العمل في بناء مستشفى ميداني أردني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن أعمال تشييد مستشفى ميداني بدأت بمدينة نابلس ضمن مبادرة من المملكة الأردنية.

وأضاف دغلس أن المستشفى يضم 120 كادراً بين طبي ومهني وإداري وجراحين وممرضين.

وأشار إلى أن المستشفى يقام على أرضية متنزه "جبال عبد الناصر" وسط المدينة، بمبادرة من الملك الأردني عبد الله الثاني للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن المستشفى سيكون له "دور كبير في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا شمالي الضفة".

ونفى القائم بأعمال محافظة نابلس أي "مخاوف" من اقتحام وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة في المدينة، لافتاً إلى أن نابلس محاصرة منذ عامين وهي بحاجة إلى مثل هذا المستشفى.

ومنذ نحو عامين يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس بالحواجز العسكرية، منذ ظهور جماعة "عرين الأسود" التي عملت إسرائيل على قتل واعتقال أفرادها في البلدة القديمة من المدينة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات، استُشهِد خلالها 197 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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