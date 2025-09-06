وأكدت الخارجية التركية في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية السبت، بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد أيغي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواصلة جهودها لعدم إفلات إسرائيل من العقاب.

وترحمت الخارجية التركية على أيغي في الذكرى الأولى لاستشهادها، مؤكدة أن "هذا الهجوم الذي لا يراعي أرواح المدنيين الأبرياء يُعَدّ مؤشراً واضحاً على انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان". وشددت على أن تركيا ستواصل جهودها بكل حزم لضمان عدم مرور هذه الجريمة الجسيمة ضد حياة أيغي بلا عقاب.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2024 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.