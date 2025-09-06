وألزمت هيئة تنظيم الإعلام في المملكة شركة روبلوكس إيقاف المحادثات الصوتية والكتابية وبرقابة المحتوى، حسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الخميس.

وقال مشرف قسم الألعاب الإلكترونية بهيئة تنظيم الإعلام هتان طويلي إن "حجب المحادثات الصوتية والكتابية في لعبة روبلوكس إجراء مؤقت للعمل على تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لتضمن حماية المستخدمين وتعزز من بيئة اللعب الآمنة".

بدورها، أكدت شركة روبلوكس في بيان نقله إعلام سعودي، الخميس، أنها "التزمت اشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة".

وأوضحت أنه "بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية".

وأظهر تقرير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2024 بالسعودية، أن "روبلوكس" احتلت المرتبة الثانية ضمن أكثر الألعاب تحميلاً على الأجهزة الذكية في المملكة.

تعديلات إماراتية

وفي الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" الخميس، تطبيق تعديلات جديدة بالتعاون مع "روبلوكس"، تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية والأمان الرقمي لمستخدمي المنصة، خصوصاً الأطفال.

وشملت التعديلات "تعطيل بعض ميزات التواصل مؤقتاً مثل خاصية المحادثة داخل اللعبة، في إطار تدابير وقائية لحماية الفئات العمرية الأصغر"، وفق بيان.

كما تتضمن التغييرات إدخال تحسينات على الإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية، وإضافة تحسينات على مجموعة ميزات السلامة وأدوات الرقابة الأبوية.

خطوات خليجية سابقة

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت (رسمية)، في بيان حجب لعبة روبلوكس في البلاد، وذلك "استناداً إلى صلاحياتها القانونية في حماية المستخدمين، لا سيما فئة الأطفال"