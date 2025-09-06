وألزمت هيئة تنظيم الإعلام في المملكة شركة روبلوكس إيقاف المحادثات الصوتية والكتابية وبرقابة المحتوى، حسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الخميس.
وقال مشرف قسم الألعاب الإلكترونية بهيئة تنظيم الإعلام هتان طويلي إن "حجب المحادثات الصوتية والكتابية في لعبة روبلوكس إجراء مؤقت للعمل على تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لتضمن حماية المستخدمين وتعزز من بيئة اللعب الآمنة".
بدورها، أكدت شركة روبلوكس في بيان نقله إعلام سعودي، الخميس، أنها "التزمت اشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة".
وأوضحت أنه "بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية".
وأظهر تقرير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2024 بالسعودية، أن "روبلوكس" احتلت المرتبة الثانية ضمن أكثر الألعاب تحميلاً على الأجهزة الذكية في المملكة.
تعديلات إماراتية
وفي الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" الخميس، تطبيق تعديلات جديدة بالتعاون مع "روبلوكس"، تهدف إلى تعزيز مستويات الحماية والأمان الرقمي لمستخدمي المنصة، خصوصاً الأطفال.
وشملت التعديلات "تعطيل بعض ميزات التواصل مؤقتاً مثل خاصية المحادثة داخل اللعبة، في إطار تدابير وقائية لحماية الفئات العمرية الأصغر"، وفق بيان.
كما تتضمن التغييرات إدخال تحسينات على الإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية، وإضافة تحسينات على مجموعة ميزات السلامة وأدوات الرقابة الأبوية.
خطوات خليجية سابقة
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت (رسمية)، في بيان حجب لعبة روبلوكس في البلاد، وذلك "استناداً إلى صلاحياتها القانونية في حماية المستخدمين، لا سيما فئة الأطفال"
وأوضحت أن "هذا القرار يأتي استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة في شأن ما تحتويه اللعبة من مخاطر على سلامة الأطفال، بما في ذلك التعرض لممارسات غير آمنة، واستغلال إلكتروني، وسلوكيات ضارة، فضلاً عن محتويات غير مناسبة وممارسات شرائية غير آمنة".
وأكدت الهيئة أن "قرار الحجب مؤقت لحين انتهاء مفاوضاتها مع الشركة المشغلة، والتأكد من التزامها بحذف أي محتويات مسيئة أو خطرة، وتوفير معايير حماية كافية للأطفال، وذلك قبل إعادة النظر في رفع الحجب".
كما قررت قطر في 13 أغسطس/آب حظر اللعبة في البلاد "حفاظاً على سلوكيات الأطفال والمراهقين"، وفق ما نقله إعلام محلي بينه قناة الجزيرة.
أما في عُمان، فقد نقلت صحيفة "أثير" عن المعنيين في هيئة تنظيم الاتصالات الرسمية بالبلاد وفي يونيو/حزيران تأكيداً أن منصة “روبلوكس” محظورة رسمياً.
وروبلوكس عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست قبل نحو عقدين من الزمن وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم.
وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ"تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم"، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر مع لاعبين من مختلف الدول.
واستقطبت اللعبة قرابة 85 مليون مستخدم، نحو 40% منهم تحت سن 13 عاماً، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" نشرته في مايو/أيار الماضي.
وفي عام 2023 وحده، جرى تسجيل أكثر من 13 ألف حالة استغلال للأطفال عبر اللعبة في الولايات المتحدة فقط، بينما جرى توجيه 1200 تقرير رسمي إلى المنصة بشأن اعتداءات على الأطفال.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، الأمريكية في 2024 ، بأن الشرطة في الولايات المتحدة ألقت القبض على ما لا يقل عن 24 شخصاً منذ عام 2018 بتهم تتعلق بخطف أو إساءة معاملة أفراد تعرّفوا إليهم أو استدرجوهم عبر المنصة.
وأشارت الشركة في أغسطس/آب إلى أن متوسط عدد المستخدمين النشطين يومياً يبلغ 111.8 مليون مستخدم، يرسلون 6.1 مليار رسالة دردشة ويحمّلون إبداعاتهم على الخدمة.