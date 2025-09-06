وقال زيلينسكي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن "بوتين يمكنه أن يأتي إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو بينما تتعرض بلادي يومياً لهجمات صاروخية. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة إرهابي".

وأضاف أن بوتين "لا يملك نية حقيقية لإنهاء الحرب"، متهماً إياه بتقديم عروض "غير مقبولة" هدفها عرقلة أي عملية دبلوماسية. وأردف: "لا يمكننا الوثوق ببوتين. إنه يلهو بالأمر، والآن يحاول اللعب مع الولايات المتحدة أيضاً".