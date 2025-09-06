سياسة
زيلينسكي يرفض عرض بوتين لزيارة موسكو ويدعوه لكييف
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، داعياً إياه بدلاً من ذلك إلى القدوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / AFP Archive
6 سبتمبر 2025

وقال زيلينسكي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن "بوتين يمكنه أن يأتي إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو بينما تتعرض بلادي يومياً لهجمات صاروخية. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة إرهابي".

وأضاف أن بوتين "لا يملك نية حقيقية لإنهاء الحرب"، متهماً إياه بتقديم عروض "غير مقبولة" هدفها عرقلة أي عملية دبلوماسية. وأردف: "لا يمكننا الوثوق ببوتين. إنه يلهو بالأمر، والآن يحاول اللعب مع الولايات المتحدة أيضاً".

وكان الرئيس الروسي قد صرّح في 3 سبتمبر/أيلول الجاري بأنه يرى "الضوء في نهاية النفق" فيما يخص الحرب الأوكرانية، معلناً استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو لإجراء محادثات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
