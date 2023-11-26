سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم قائد لواء الشمال.. القسّام تعلن استشهاد 4 من قادتها خلال طوفان الأقصى
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس استشهاد 4 من قادتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أبرزهم عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال أحمد الغندور.
بينهم قائد لواء الشمال.. القسّام تعلن استشهاد 4 من قادتها خلال طوفان الأقصى
القسّام تعلن استشهاد 4 من قادتها خلال "طوفان الأقصى" / صورة: AA
26 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الأحد، استشهاد 4 من قادتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزهم عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال أحمد الغندور.

الكتائب قالت في بيان: "تزف كتائب القسام ثلّة من قادتها الأبطال، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام".

وأضافت أن "الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى"، دون تحديد تاريخ أو تفاصيل استشهادهم.

وتابعت: "نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دماؤهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".

وخلال الحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات متفرقة أنه قتل قادة في حركة حماس عبر ضربات جوية على غزة، لكن معظم ضرباته أسفرت عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى دمار هائل بالبنى التحتية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us