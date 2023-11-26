أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الأحد، استشهاد 4 من قادتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزهم عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال أحمد الغندور.

الكتائب قالت في بيان: "تزف كتائب القسام ثلّة من قادتها الأبطال، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام".

وأضافت أن "الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى"، دون تحديد تاريخ أو تفاصيل استشهادهم.

وتابعت: "نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دماؤهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".

وخلال الحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات متفرقة أنه قتل قادة في حركة حماس عبر ضربات جوية على غزة، لكن معظم ضرباته أسفرت عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى دمار هائل بالبنى التحتية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيّز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.