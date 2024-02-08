سياسة
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مدرج على النشرة الحمراء.. الاستخبارات التركية تحيّد عضواً بـPKK الإرهابي
نفّذَت الاستخبارات التركية عملية استهداف مباشر لعضو تنظيم PKK الإرهابي يونس دمير، ومجموعة من الإرهابيين معه في أثناء وضعهم اللمسات الأخيرة لتنفيذ عمل إرهابي ضد الجنود الأتراك في منطقة عملية المخلب-القفل.
مدرج على النشرة الحمراء.. الاستخبارات التركية تحيّد عضواً بـPKK الإرهابي
الاستخبارات التركية تحيّد عضو تنظيم PKK الإرهابي يونس دمير / صورة: AA / Others
8 فبراير 2024

حيّدت الاستخبارات التركية عضو تنظيم PKK الإرهابي يونس دمير، المُدرَج على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية الخميس، كانت الاستخبارات التركية أدرجت على قائمة أهدافها دمير، الذي يحمل الاسم الحركي "شيفان غَوَر".

ودمير عضو في ما يُسَمَّى مجلس تنظيم PKK الإرهابي، وهو مدرج على النشرة الحمراء للإرهابيين المطلوبين في تركيا والنشرة الحمراء للإنتربول.

كانت القيادة العليا لتنظيم PKK الإرهابي كلفت دمير خصوصاً مواجهة عملية المخلب-القفل.

وعملية المخلب-القفل​​​​​​ أطلقتها تركيا في 17 أبريل/نيسان 2022 ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتبيّن أن دمير يدرب مجموعة إرهابية تعتزم تنفيذ هجمات على القوات المسلحة التركية في منطقة المخلب-القفل، وأنه مسؤول شخصياً عن تخطيط وإدارة الأعمال الإرهابية التي نُفّذَت ضدّ القوات التركية في العراق.

ونتيجة جهود طويلة في الميدان لمتعاونين مدربين تدريباً خاصّاً، حددت الاستخبارات التركية موقع الإرهابي دمير الذي كان في منطقة غارا بالعراق.

وحُيّد دمير والإرهابيون الذين كانوا معه باستهداف مباشر، بعد رصدهم في أثناء وضعهم اللمسات الأخيرة لتنفيذ عمل إرهابي ضد الجنود الأتراك في منطقة عملية المخلب-القفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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