سياسة
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الثلاثاء.. بدء عرض المسلسل التركي "محمد: سلطان الفتوحات" على شاشة TRT 1
تبدأ قناة (TRT 1) التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عرض أولى حلقات المسلسل التاريخي "محمد: سلطان الفتوحات" ويتناول حياة السلطان العثماني محمد الفاتح، ويشارك فيه الفنان السوري العالمي غسان مسعود.
الثلاثاء.. بدء عرض المسلسل التركي "محمد: سلطان الفتوحات" على شاشة TRT 1
عرض أولى حلقات المسلسل التركي "محمد: سلطان الفتوحات" الثلاثاء 27 فبراير/شباط / صورة: AA
27 فبراير 2024

تعرض قناة (TRT 1) التركية الرسمية الأولى، الثلاثاء، أولى حلقات مسلسل "محمد: سلطان الفتوحات" الذي يتناول حياة السلطان العثماني محمد الفاتح.

وفي حفل العرض الأول للمسلسل، الثلاثاء، أكّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ضرورة فهم التاريخ العثماني، "لا سيما بعد سنوات من محاولات تغييبه".

وأضاف ألطون أن تركيا أصبحت ماركة عالمية في مجال الدراما والسينما، مشيراً إلى أن نحو مليار شخص حول العالم يتابعون الدراما التركية اليوم.

ونشر الفنان السوري العالمي غسان مسعود، الذي يجسد شخصية الصحابي أبي أيوب الأنصاري، مقطعاً مصوراً بهذه المناسبة، بحسب بيان صادر عن التلفزيون التركي TRT.

مسعود، الذي اعتلى أعمالاً سينمائية في هوليوود مثل "مملكة السماء" (بدور صلاح الدين الأيوبي) و"قراصنة الكاريبي"، هنأ التلفزيون التركي على إنجاز هذا المشروع الضخم.

وقال: "كان أمراً رائعاً ومميزاً أن أقدم شخصية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري الذي نقل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية".

وأشار الفنان السوري إلى تجسيده عديداً من الشخصيات الإسلامية البارزة خلال مسيرته الفنية، عبر شاشات التلفزيون والسينما، من أبرزها الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشخصية صلاح الدين الأيوبي التي قدمها في هوليوود و"كان لها تأثير بالغ في المجتمع الغربي والعالم عموماً".

وتابع: "تشرفت بأن أقدم شخصية أبي أيوب الأنصاري، وأتمنى من كل قلبي أن تلاقي الأثر المطلوب والطيب".

ووصف مسعود إنتاج مسلسل عن "السلطان العظيم محمد الفاتح الذي افتتح حقبة جديدة حاكماً وقائداً قوياً" بأنه "إنجاز رائع".

وأكد ضرورة "الاعتناء بالقادة الكبار على مر تاريخ الأمة الإسلامية".

والسلطان محمد الفاتح (1432ـ1481م)، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، وشهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح القسطنطينية (إسطنبول)، عام 1453م.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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