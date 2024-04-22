كشفت السلطات في المملكة العربية السعودية عبر وزارة الحج والعمرة، الأحد 21 أبريل/نيسان 2024, عن الشروط الخاصة بموسم الحاج للعام 2024, التي تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، بالإضافة إلى توصيات للدول بشأن الحالة الصحية للحجاج القادمين إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، والتي يجب توثيقها في تطبيق "صحتي"، هي: جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أُعطيَت خلال عام 2024، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية تكون أُعطيَت خلال السنوات الخمس الماضية.

‏أما الحجاج من خارج المملكة، فأكدت الوزارة ضرورة أن يكون الحاجّ حصل على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بحيث لا تقلّ الفترة منذ تلقّي اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، وعلى الجهة الصحية في البلد القادم منه الحاج التأكُّد من حصوله على اللقاح بالوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه في شهادة التطعيم.

ومن التحصينات الإلزامية أيضاً حصول الحاج على جرعة واحدة على الأقلّ من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.

من جانبها، أوصت وزارة الصحة السعودية الدول التي يفد منها الحاج بالأخذ بعين الاعتبار خلوّه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى للاستطاعة البدنية، والتي لا يستطيع معها الحاج أداء المناسك، مثل "الفشل الكلوي المتقدم الذي يستدعي الغسل الدموي أو البريتوني، وفشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه في حالة الراحة أو مع أقلّ مجهود بدني، وأمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأكسيجين".

وأوضحت الوزارة أن الأمر يشمل كذلك تليُّف الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي مثل: الاستسقاء، ونزف الدوالي، ونوبات فقدان أو نقص الوعي، بالإضافة إلى الأمراض العصبية الشديدة التي تعوق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف.

كما أوصت الصحة السعودية الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة بالتأكد من اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى كمية كافية من الأدوية التي يتناولونها، والحرص على أن تكون هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية، فضلاً عن التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والجديري.