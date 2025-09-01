وأفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن الزلزال أودى بحياة 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار في الشرق.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأفغانية أنّ "610 أشخاص قتلوا وأصيب 1300 في ولاية كونار، حيث دُمِّر عديد من المنازل"، مشيرةً الى أن 12 شخصاً قتلوا كذلك في ولاية ننكرهار.

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبياً بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومتراً شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

وقالت السلطات في كابول إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.