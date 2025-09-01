سياسة
مقتل وإصابة المئات جراء زلزال ضرب شرق أفغانستان والسلطات تواصل جهود الإنقاذ
قتل أكثر من 800 شخص وأصيب ما لا يقل عن 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ليل الأحد وبلغت شدته ست درجات، وفق آخر الإحصائيات التي ذكرتها السلطات الأفغانية اليوم الاثنين.
زلزال قوي يهز شرق أفغانستان ويتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى / DPA
1 سبتمبر 2025

وأفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن الزلزال أودى بحياة 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار في الشرق.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأفغانية أنّ "610 أشخاص قتلوا وأصيب 1300 في ولاية كونار، حيث دُمِّر عديد من المنازل"، مشيرةً الى أن 12 شخصاً قتلوا كذلك في ولاية ننكرهار. 

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبياً بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومتراً شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

وقالت السلطات في كابول إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

من جهة أخرى، تم تسجيل عدد من الهزات الارتدادية في المنطقة، إحداها بقوة 5.2 درجة.

وأظهرت صور تلفزيونية طائرات هليكوبتر تنقل متضررين، بينما ساعد سكان الجنود والمسعفين في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف في المنطقة ذات السجل الطويل من الزلازل والفيضانات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ “فرق إنقاذ من الجيش انتشرت في جميع أنحاء المنطقة، حيث نقلت 40 رحلة 420 شخصا ما بين جريحا وقتيلا”.


مصدر:TRT Arabi
