أردوغان: على الأمم المتحدة أن تمثل العدالة في قضية فلسطين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ويموت فيها الأطفال والرضع وكبار السن من الجوع لمدة 23 شهراً.
أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة / AA
1 سبتمبر 2025

جاء ذلك في كلمة له اليوم الاثنين، خلال الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية.

الرئيس التركي شدد على أن من مسؤولية العالم أجمع جعل الأمم المتحدة منصة تمثل العدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد السوري، أكد أردوغان أن دعم تركيا لنهوض سوريا مجدداً مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها السياسية يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة أراضي جارتها سوريا.

وأشار إلى أن رؤية تركيا تقوم على حل المشكلات بالحوار والدبلوماسية والتعاون على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان.

وأشاد الرئيس التركي بمنظمة شنغهاي للتعاون، واصفاً إياها بـ "المنصة المهمة" لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية.

وأعرب عن أمله في تعزيز تعاون تركيا مع المنظمة التي قال إنها "تمثل في يومنا مفهوم إيجاد حلول مشتركة للمشكلات".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
