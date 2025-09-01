وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفاً و557 شهيداً و160 ألفاً و660 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيداً، و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفق الوزارة، فقد بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف الإبادة الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي "11 ألفاً و426 شهيداً و48 ألفاً و619 إصابة"، بينما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيداً و239 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و294 شهيداً وأكثر من 16 ألفاً و839 إصابة.

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات، موقعاً الآلاف منهم بين شهيد وجريح.

ضحايا التجويع

وعن ضحايا سلاح التجويع، أفادت الوزارة، في بيان آخر، بأن "مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، وأوضحت أنه بذلك "يرتفع العدد الإجمالي إلى 348 حالة وفاة، من ضمنهم 127 طفلاً"، وفق البيان ذاته.

وبيّنت الوزارة أنه "منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من الـ(IPC) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 طفلاً.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

وصباح الاثنين، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان، أن 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع إلى خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة، وقد "تعرّضت للنهب والسرقة".

وقال المكتب في بيان: "دخل إلى قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الماضية (من الثلاثاء حتى السبت) 534 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3000 شاحنة متوقعة"، وأضاف: "تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني".

و"بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت على مدار (35 يوماً) 3188 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 21000 شاحنة"، وأردف المكتب: "أي إن ما دخل قرابة 15% فقط من الاحتياجات الفعلية".

وأكد أن "هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، إذ يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية"، كما "يواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات المساعدات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية"، وفقاً للبيان.