وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفاً و557 شهيداً و160 ألفاً و660 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيداً، و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".
ووفق الوزارة، فقد بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف الإبادة الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي "11 ألفاً و426 شهيداً و48 ألفاً و619 إصابة"، بينما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيداً و239 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و294 شهيداً وأكثر من 16 ألفاً و839 إصابة.
وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات، موقعاً الآلاف منهم بين شهيد وجريح.
ضحايا التجويع
وعن ضحايا سلاح التجويع، أفادت الوزارة، في بيان آخر، بأن "مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، وأوضحت أنه بذلك "يرتفع العدد الإجمالي إلى 348 حالة وفاة، من ضمنهم 127 طفلاً"، وفق البيان ذاته.
وبيّنت الوزارة أنه "منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من الـ(IPC) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 طفلاً.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".
وصباح الاثنين، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان، أن 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع إلى خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة، وقد "تعرّضت للنهب والسرقة".
وقال المكتب في بيان: "دخل إلى قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الماضية (من الثلاثاء حتى السبت) 534 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3000 شاحنة متوقعة"، وأضاف: "تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني".
و"بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت على مدار (35 يوماً) 3188 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 21000 شاحنة"، وأردف المكتب: "أي إن ما دخل قرابة 15% فقط من الاحتياجات الفعلية".
وأكد أن "هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، إذ يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية"، كما "يواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات المساعدات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية"، وفقاً للبيان.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، ولا تزال المجاعة مستمرة.
وأردف المكتب الإعلامي: "يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون".
واستطرد: "وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها: بيض المائدة، اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك".
كذلك يمنع دخول "الأجبان، مشتقات الألبان، الفواكه، الخضراوات، المكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى، مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى".
وذكّر المكتب الإعلامي بأن "قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة".
وحمّل "الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية"، ودعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين".
توغل دبابات
وفي سياق متصل، قال مسؤولون فلسطينيون وشهود، إن جيش الاحتلال دفع بدبابات إلى داخل مدينة غزة، وفجّر مركبات ملغومة في أحد أحياء المدينة.
وجاءت التقارير عن الهجوم في الوقت الذي قالت فيه رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إنها أقرت قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وقال سكان، إن قوات الاحتلال أدخلت مركبات مدرعة قديمة إلى الأجزاء الشرقية من حي الشيخ رضوان المكتظ بالسكان، ثم فجرتها عن بعد، ما دمر منازل عدة وأجبر المزيد من العائلات على الفرار.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.