سياسة
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أردوغان: سننفذ عمليات مكافحة إرهاب أكثر عزماً وفعالية على مدار شهور الصيف
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحييد القوات الأمنية مئات الإرهابيين هذا العام، مؤكداً مواصلة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب "أكثر عزماً وفعالية" خلال الصيف.
أردوغان: سننفذ عمليات مكافحة إرهاب أكثر عزماً وفعالية على مدار شهور الصيف
أردوغان يلقي كلمة خلال حفل تخرّج لأكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
25 يونيو 2024

وقال أردوغان، خلال حفل تخرّج لأكاديمية الشرطة بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء: "ليس بمقدور أحد حبس دولة مثل تركيا تأسست على بقايا إمبراطورية عالمية في المياه الضحلة للعنصرية والفاشية الدنيئة".

وأعلن أن تركيا حيدت 1045 إرهابياً من تنظيم "PKK" خلال الـ12 شهراً الماضية بينهم 7 مطلوبين بالنشرة الحمراء. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستنفذ عمليات مكافحة إرهاب "أكثر عزماً وفعالية" على مدار شهور الصيف.

وأكد أردوغان أنهم لن يتسامحوا مع محاولات الإضرار باقتصاد تركيا وسياحتها وتجارتها ودبلوماسيتها العامة. وأشار إلى أنهم من خلال الإصلاحات التي جرى تنفيذها منذ عام 2002، وضعوا حداً للعقلية التي تضع الأمن في مقابل القانون والديمقراطية، وحاولوا ضمان أمن الدولة واستقرار الشعب من خلال الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمن والحرية.

وأضاف الرئيس التركي: "بينما تعد شرطتنا كابوساً لتجار السموم والمنظمات الإجرامية والعصابات والإرهابيين الذين يعملون كخدم للإمبرياليين، يجب أيضاً أن تكون مصدراً للثقة والاستقرار لشعبنا". ولفت إلى أن تركيا حققت مكاسب تاريخية في السنوات الأخيرة خلال كفاحها ضد تنظيم "PKK" الإرهابي الذي دفعت من أجله ثمناً باهظاً مادياً ومعنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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