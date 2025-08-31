وأجرى مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد وشركة استطلاعات الرأي "هاريس بول"، استطلاعاً شمل 2025 ناخباً في الولايات المتحدة يومي 20 و21 أغسطس/آب الجاري.

وكان أحد الأسئلة المطروحة على المشاركين في الاستطلاع: "هل تؤيد حماس أم إسرائيل في الصراع القائم بينهما؟".

وأعرب 60% من ناخبي الجيل "Z" عن دعمهم لحركة حماس، بينما أظهرت النتائج أن دعم إسرائيل يزداد كلما ارتفعت الفئة العمرية للمشاركين.