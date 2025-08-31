الحرب على غزة
استطلاع: 60% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً بأمريكا يدعمون حماس
أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ 60% من أبناء جيل "Z"، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، يدعمون حركة "حماس" الفلسطينية في صراعها ضد إسرائيل.
مظاهرات في نيويورك للمطالبة برفع الحصار وإيصال المساعدات إلى غزة / AA
31 أغسطس 2025

وأجرى مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد وشركة استطلاعات الرأي "هاريس بول"، استطلاعاً شمل 2025 ناخباً في الولايات المتحدة يومي 20 و21 أغسطس/آب الجاري.

وكان أحد الأسئلة المطروحة على المشاركين في الاستطلاع: "هل تؤيد حماس أم إسرائيل في الصراع القائم بينهما؟".

وأعرب 60% من ناخبي الجيل "Z" عن دعمهم لحركة حماس، بينما أظهرت النتائج أن دعم إسرائيل يزداد كلما ارتفعت الفئة العمرية للمشاركين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفاً و459 شهيداً، و160 ألفاً و256 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً، حتى الأحد.

مصدر:TRT ARABI
