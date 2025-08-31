والوكالة اليهودية هيئة عامة بمنزلة الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية، لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وبعد الإعلان عن تأسيس إسرائيل في 15 مايو/أيار 1948 (النكبة الفلسطينية) أصبح اسمها "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل".

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الأحد، إن ألموغ كان من المقرر أن يزور جنوب إفريقيا ويلتقي بالجالية اليهودية هناك، من دون ذكر تاريخ الزيارة التي جرى إلغاؤها.

واعتبرت الهيئة "جنوب إفريقيا من أكثر الدول عداءً لإسرائيل في العالم، وهي تقاضي تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة".

وأواخر عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال زين دانغور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، إن بلاده عازمة على إكمال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، رغم الضغوط الدولية لسحب القضية.

هيئة البث تابعت: "جرت قبيل سفر ألموغ عملية تقييم للوضع، تقرر في أعقابها إلغاء الزيارة خشية أن تسعى جهات مناهضة لإسرائيل لاستصدار أمر اعتقال ضده".