أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة إسماعيل هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وعلى الرغم من أن سلاح الاغتيالات سبق أن جربه الاحتلال الإسرائيلي مراراً في التعامل مع حركة حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، أثبت فشله في التأثير في الفلسطينيين أو منع المقاومة من تطوير قدراتها وإمكاناتها.

وفيما يلي أهم الشخصيات التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الحالية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

الشيخ صالح العاروري

تولى صالح العاروري خلال السنوات الأخيرة منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس إقليم الضفة الغربية في الحركة. أسس وقاد العاروري كتائب القسام في الضفة الغربية، واعتقل لما يقرب من 18 عاماً لدى الاحتلال الاسرائيلي وأبعد عن الضفة الغربية إلى الخارج، واتهمته إسرائيل بمحاولة تأسيس عمل عسكري خارج فلسطين.

اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية في بيروت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024 رفقة قيادات أخرى، ودُفن في مقبرة الشهداء في بيروت.

زكريا أبو معمر

تولى زكريا أبو معمر عضوية المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وكان مسؤول ملف العلاقات الوطنية في غزة، واعتُبر من القيادات الصاعدة في حركة حماس بعد أن فاز بعضوية المكتب السياسي في إقليم غزة في الانتخابات الأخيرة لحركة حماس التي أجريت عام 2021.

استشهد أبو معمر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن اغتالته طائرات إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

جواد أبو شمالة

تولى جواد أبو شمالة عضوية المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وكان يبلغ من العمر 50 عاماً، بعد أن فاز بعضوية قيادة إقليم غزة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2021. استشهد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفقة الشهيد زكريا أبو معمر بغارة جوية إسرائيلية.

أحمد الغندور

قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، ولد وترعرع في مخيم جباليا شمال مدينة غزة، ويعتبر أحد أبرز قيادات القسام في غزة.

قاد الغندور لواء الشمال لسنوات، واعتقله لسنوات الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى لاغتياله في أكثر من مناسبة، وخلال الحرب الحالية استشهد عدد من أبنائه في المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت كتائب القسام استشهاده في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 رفقة عدد من قيادات القسام في الشمال.

أيمن نوفل

قائد لواء المنطقة الوسطى في كتائب القسام، وُلد ونشأ في مخيم البريج في محافظة الوسطى. يعد نوفل من أهم القيادات العسكرية للقسام التي تولت مواقع حساسة منها قيادته لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقسام، كما تعرض للاعتقال في أكثر من مناسبة. استشهد نوفل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد غارة إسرائيلية استهدفته.