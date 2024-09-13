سياسة
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أردوغان: هناك من يحاول خلق موجة كراهية.. وتاريخنا لم يتلطخ بوصمة الاستعمار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تاريخ الدولة التركية لم يتلطخ بوصمة الاستعمار رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون.
أردوغان: هناك من يحاول خلق موجة كراهية.. وتاريخنا لم يتلطخ بوصمة الاستعمار
أردوغان: هناك من يحاول خلق موجة كراهية.. وتاريخنا لم يتلطخ بوصمة الاستعمار / صورة: AA
13 سبتمبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مباني المرحلتين الأولى والثانية في كلية رجب طيب أردوغان، بجامعة مرمرة في إسطنبول.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أهمية انفتاح الجامعات التركية على البلدان الأخرى. وأعرب عن سعادته حيال استضافة جامعة مرمرة أكثر من 3 آلاف و500 طالب من 136 دولة.

وذكر أردوغان أنه أصبح يصادف خلال زياراته الدول الأخرى وزراء ورجال أعمال وأكاديميين وسياسيين تلقوا تعليمهم في تركيا، ويتحدثون التركية بطلاقة، ويعدون أنفسهم سفراء فخريين للشعب التركي.

وأوضح أن الأجانب الذين يتخرجون في الجامعات التركية يستمرون في تقديم المساهمة لاقتصاد تركيا وسياحتها ودبلوماسيتها الثقافية حتى بعد مغادرتهم أراضيها.

وقال أردوغان إن تركيا تستضيف حالياً نحو 340 ألف طالب من 198 بلداً، وأن 95 في المئة من هؤلاء الطلاب يدرسون بإمكاناتهم الخاصة.

وكشف عن أن مساهمة هؤلاء الطلاب الضيوف في الاقتصاد التركي تقدَّر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.

كما شدد أردوغان على أن حكومته تشجع الطلاب المؤهلين والمتفوقين الذين يتوقون إلى التعلم والبحث ويرغبون في التعرف على بلاده وتعلم الثقافة واللغة التركيتين، على الدراسة في الجامعات التركية.

ولفت إلى أنه في خضمّ ذلك، بدأت الفاشية العنصرية التي تغذيها أطراف خارجية في تقويض هذه الجهود، سواء في السياسة أو الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "يريدون خلق موجة كراهية بكل معنى الكلمة ضد الطلاب والسياح والمستثمرين القادمين من المناطق التي تربطنا بها أواصر المحبة".

وفي هذا الصدد، انتقد أردوغان الخطاب الذي يتبناه بعض الأحزاب التركية المعارضة ضد الأجانب. وشدد على أن هذه الكراهية والعنصرية تُلحق الضرر بالقوة الناعمة التي بنتها تركيا بجهود كبيرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا، دولةً وشعباً، لم تمارس أبداً التمييز ضد الناس حسب ألوان بشرتهم أو بلدانهم أو اللغات التي يتحدثون بها. وتابع: "نحن دولة لم يتلطخ تاريخها بوصمة الاستعمار أبداً رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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