واقتحم مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء الأربعاء، حواجز شرطية قرب منزل نتنياهو، في القدس الغربية، للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المحتجين "اخترقوا الحواجز في ساحة باريس قرب منزل نتنياهو، قبل أن يتجهوا إلى شارع يافا ويعتلوا قضبان القطار الخفيف، وسط مواجهات مع الشرطة".

وأضافت أن الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين باستخدام سلاح الفرسان، فيما أضرم محتجون النار في إطارات سيارات وحاويات قمامة على مقربة من منزل نتنياهو، ما أدى إلى اندلاع نيران في عدد من السيارات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 13 شخصاً خلال الاحتجاجات، فيما أكدت عائلات الأسرى أنها ستواصل فعالياتها للضغط على الحكومة من أجل القبول بمقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

"ميليشيات فاشية"

وقال نتنياهو في كلمة مصوَّرة إن "التظاهر حق مشروع في الديمقراطية، لكن ما يحدث الآن يتجاوز كل الحدود"، زاعماً أن المحتجين "يُخربون الممتلكات، ويغلقون الطرق، ويلاحقون المسؤولين المنتخبين وعائلاتهم".

وادّعى أن المتظاهرين "يهددونه يومياً بالقتل، ويخططون لإحراق منزله"، معتبراً أن ما يجري يعكس "غياب تطبيق القانون"، وطالب الشرطة بالتحرك.