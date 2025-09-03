وخلال اجتماع مغلق عقده كاتس مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق القناة 14 العبرية، "أصدر وزير الدفاع تعليماته للجيش الإسرائيلي، بإعداد خطة حاسمة في الضفة الغربية، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة"، على حد تعبيره.

ونقلت عن كاتس، قوله خلال الاجتماع: "هدفنا الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حرباً تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة".

وأضاف كاتس: "سيكون ردنا حازماً ومختلفاً تماماً، وما كان لن يكون"، في إشارة إلى الانتفاضة السابقة في الضفة الغربية، منها "انتفاضة الوحدة" في مايو/أيار 2021.

وقالت القناة 14 العبرية: "على خلفية الأحداث في غزة، يجري الاستعداد لسيناريوهات متطرفة في يهودا والسامرة". وتابعت: "في مثل هذه الحالة، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استخدام قوة هائلة لمنع تدهورٍ للوضع قد يؤدي إلى انخراط السلطة الفلسطينية في مواجهة مع إسرائيل".

في سياق متصل، دعت فلسطين، الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، إلى حماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، من الانتهاكات الإسرائيلية "الممنهجة".

جاء ذلك في بيان لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري، اطلعت عليه الأناضول، بعد مشاركة مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر عقد في ساحات المسجد.

ودعا أبو زهري، المجتمع الدولي وخاصة منظمة اليونيسكو، إلى "التحرك العاجل والفوري بخطوات عملية على الأرض لحماية الحرم الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية".