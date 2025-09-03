وقالت القسام، في مقطع فيديو مصور نشرته عبر منصتها على "تليغرام"، إن مقاتليها استهدفوا آليات لجيش الاحتلال في مدينة جباليا شمالي القطاع، ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".
ويظهر مقطع القسام، مشاهد لوضع عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية، وتوثيق لحظة تفجيرها وعودة المقاتلين بعد التنفيذ، إلى جانب استهداف دبابات إسرائيلية بقذائف مضادة.
كما أظهر تقدم أحد مقاتلي القسام، واعتلائه دبابة "ميركافا"، في محاولة لفتح قمرة قيادتها التي كانت مغلقة من الداخل، وفق ما جاء في التسجيل. وأشارت القسام، إلى أن العملية تضمنت استهداف آليات الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف "الياسين" والأسلحة الرشاشة.
ولم تذكر القسام، ما إذا كانت العمليات أوقعت قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما لم تقدم تفاصيل إضافية، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش بشأن الفيديو.
في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 82 ألف شخص نزحوا قسراً بين 14 و31 أغسطس/آب الماضي، بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة.
وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي زاد النزوح الجماعي ومن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال: "أفاد موظفو الأمم المتحدة بتسجيل أكثر من 82 ألف حالة نزوح جديدة بين 14 و31 أغسطس/آب، وأن 30 ألفاً منهم هاجروا من الشمال إلى الجنوب". وأضاف أن الناس يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض والنفايات أو بالقرب منها.
وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فاقم الأوضاع وتسبب في انتشار واسع للقوارض والحشرات، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية وخاصة لدى الأطفال.
من جانبه، أدان شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، الأربعاء، ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار وتجويع إسرائيلي، مؤكداً رفض أي محاولات لتهجيرهم خارج أرضهم، وداعياً إلى تضامن عربي وإسلامي.
وقال الطيب إن "الإسلام حرم قتل الأطفال، وحَمَّل جنوده مسؤولية الحفاظ على حياتهم، بينما حرَّضت الأنظمة الأخرى على تجويع أطفال غزة، حتى إذا ما التصقت جلودهم بعظامهم استدرجهم دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جحيم يصب على رؤوس هؤلاء الأطفال، ليحيل ما تبقى من أجسامهم النحيلة إلى تراب، أو إلى ما يشبه التراب".
وأكد شيخ الأزهر أن "الحل الذي لا حل سواه في تضامن عربي، يدعمه تضامن إسلامي يقويه ويُسند ظهره". وشدد بالقول: "نحن لسنا دعاة حروب أو صراعات، بل نحن دعاة عدالة وإنصاف واحترام متبادل، والعدل والسلام اللذان ندعو إليهما هما: العدل والسلام المشروطان بالإنصاف والاحترام".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسمياً إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها، بعد أيام من إعلان تل أبيب الجمعة، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة".
ومنذ أكثر من 3 أسابيع تنفذ إسرائيل غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة.
و"عربات جدعون 2"، تأتي استكمالاً لـ"عربات جدعون" التي أطلقها الجيش في قطاع غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضيين، وتحدث إعلام عبري عن فشلها.
وفي 21 أغسطس/آب المنصرم، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وبينما يؤيد قادة الأجهزة الأمنية بإسرائيل اتفاقاً للتهدئة وتبادل الأسرى وافقت عليه حركة حماس قبل نحو أسبوعين، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على خطة احتلال مدينة غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفاً و746 شهيداً، و161 ألفاً و245 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.