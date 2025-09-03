وقالت القسام، في مقطع فيديو مصور نشرته عبر منصتها على "تليغرام"، إن مقاتليها استهدفوا آليات لجيش الاحتلال في مدينة جباليا شمالي القطاع، ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

ويظهر مقطع القسام، مشاهد لوضع عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية، وتوثيق لحظة تفجيرها وعودة المقاتلين بعد التنفيذ، إلى جانب استهداف دبابات إسرائيلية بقذائف مضادة.

كما أظهر تقدم أحد مقاتلي القسام، واعتلائه دبابة "ميركافا"، في محاولة لفتح قمرة قيادتها التي كانت مغلقة من الداخل، وفق ما جاء في التسجيل. وأشارت القسام، إلى أن العملية تضمنت استهداف آليات الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف "الياسين" والأسلحة الرشاشة.

ولم تذكر القسام، ما إذا كانت العمليات أوقعت قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما لم تقدم تفاصيل إضافية، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش بشأن الفيديو.

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 82 ألف شخص نزحوا قسراً بين 14 و31 أغسطس/آب الماضي، بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة.

وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي زاد النزوح الجماعي ومن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال: "أفاد موظفو الأمم المتحدة بتسجيل أكثر من 82 ألف حالة نزوح جديدة بين 14 و31 أغسطس/آب، وأن 30 ألفاً منهم هاجروا من الشمال إلى الجنوب". وأضاف أن الناس يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض والنفايات أو بالقرب منها.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فاقم الأوضاع وتسبب في انتشار واسع للقوارض والحشرات، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية وخاصة لدى الأطفال.