جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال حفل استقبال سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" في ميناء مقديشو بالعاصمة الصومالية، حيث أوضح شيخ محمود أن تركيا جلبت الصومال إلى جدول أعمال العالم الذي صار يعيد النظر في علاقاته مع مقديشو.

وأضاف داعياً الشعب الصومالي إلى اغتنام الفرصة: "اليوم يوم تاريخي؛ لدينا فرصة جديدة. الفرص لا تأتي من نفسها، تُوجَد وتُقيَّم".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، توقيع اتفاقية جديدة بين شركة النفط التركية "TPAO" وهيئة البترول الصومالية، يُنقَّب من خلالها عن النفط والغاز في البلد العربي.

ووصلت السفينة "الريس عروج" إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أُبرمَت بين البلدين في مارس/آذار الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

جدير بالذكر أن سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" ترافقها خلال مهمتها المتوقع أن تستغرق 7 أشهر، سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.

وستُخزَّن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها "الريس عروج" قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية "TPAO" بالعاصمة أنقرة.

وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة في المنطقة.