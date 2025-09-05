وقالت النائبة عن حزب العمال الحاكم، سارة شامبيون، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها تأمل أن تكون الأنباء بشأن الزيارة "غير صحيحة"، مشددة على أن المملكة المتحدة تدرك خطورة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

أما النائب العمالي جون ماكدونيل، فصرّح لشبكة "سكاي نيوز" بأن استقبال هرتسوغ "سيكون وصمة عار لبريطانيا"، مضيفاً في تصريحات أخرى لصحيفة الغارديان أنه يجب منع دخوله الأراضي البريطانية.

وأبدى صدمته من "استقبال ممثل حكومة تقتل الأطفال الفلسطينيين يومياً". كما اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "أصم تجاه مشاعر البريطانيين والفلسطينيين على حد سواء".

من جهته، دعا كالم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار (ثالث أكبر أحزاب البرلمان)، ستارمر إلى استغلال الزيارة لـ"الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة".