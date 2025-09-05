ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر المطلعة، التي لم تسمها، أنّ واشنطن سترسل عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35، إلى منطقة الكاريبي، لمكافحة تهريب المخدرات.

وتشهد منطقة بحر الكاريبي بين فنزويلا والولايات المتحدة توتراً متصاعداً خلال الآونة الأخيرة، عقب إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة، تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، فيما تتهمها فنزويلا بمحاولة تهديد أمنها وسيادتها.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن طائرتين عسكريتين تابعتين لفنزويلا حلّقتا قرب سفينة تتبع البحرية الأمريكية في المياه الدولية، معتبراً أنّ "هذه الخطوة الاستفزازية صممت للتدخل في عملياتنا لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات".