وأضاف بايدن خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض "التزامنا تجاه إسرائيل لا يتزعزع، وأنتم تعلمون ذلك، ونتقاسم صداقة عميقة للغاية".

من جانبه، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن للوقوف مع تل أبيب "في أحلك ساعاتها"، وافتتح هرتسوغ تصريحاته بآخر التطورات في التصعيد على الجبهة الشمالية قائلاً: "خلال الساعتين الأخيرتين، قُتل إسرائيليان في هجوم صاروخي من لبنان على مدينة نهاريا"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وفي إشارة إلى وضع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خاطب هرتسوغ بايدن: "لدينا 101 مختطف منذ 400 يوم، أعلم أنكم تعملون يوماً بعد يوم وتبحثون بشكل حثيث عن الحل من أجل عودتهم الآمنة إلى ديارهم بينما يواجهون الجحيم في أنفاق غزة".

وأضاف هرتسوغ: "نعمل على اليوم التالي (في غزة)، ونحن بحاجة إلى بث الأمل لسكان المنطقة وإمكانية أن نعيش نحن والجيران في أمن وسلام، لكن قبل كل شيء نحن بحاجة إلى إعادة المختطفين". ورد بايدن على الرئيس الإسرائيلي: "أتفق معك".

وقال هرتسوغ: "أنا هنا نيابة عن إسرائيل الشعب والدولة لأقول سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً لك (...) لقد كنت صديقاً عظيماً لإسرائيل والشعب اليهودي لعقود من الزمن". وتابع: "لن ننسى أبداً على مر التاريخ، كيف وقفت إلى جانبنا في أحلك الساعات، وكيف أتيت إلى إسرائيل بعد أيام قليلة من الهجوم الهمجي في 7 أكتوبر/تشرين الأول وكيف دعمتنا بالقول والأفعال"، على حد قوله.

وبعد اللقاء قال هرتسوغ في تصريح صحفي إن بايدن "كرر وأخبرني أنه سيعمل بجد خلال السبعين يوماً المتبقية له (في البيت الأبيض) لتحقيق الأهداف وإكمالها: التسوية مع لبنان والخروج من غزة وإطلاق سراح المختطفين كهدف أسمى ومهم، ومواجهة إيران ودعم إسرائيل وأمنها"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.