سياسة
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الاحتلال يحكم على طفل فلسطيني بالسجن 18 عاماً ويجبر عائلته على دفع تعويض
حكمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 18 عاماً على الطفل الفلسطيني محمد باسل زلباني (15 عاماً) من مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية.
الاحتلال يحكم على طفل فلسطيني بالسجن 18 عاماً ويجبر عائلته على دفع تعويض
الطفل  محمد زلباني معتقل منذ 13 فبراير/شباط 2023 / صورة: وفا
16 فبراير 2025

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، بأن "المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أصدرت حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً بحق الطفل محمد باسل زلباني، بالإضافة إلى فرض تعويض مالي قدره 300 ألف شيكل (ما يعادل 83 ألفاً و333 دولاراً) على خلفية مقاومته للاحتلال".

وأشار النادي إلى أن "الطفل زلباني محتجز منذ 13 فبراير/شباط 2023، وأن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلته".

من جهته، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن إسرائيل "تتهم الطفل محمد بالمشاركة في تنفيذ عملية قتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في عام 2023، وكان عمره عند اعتقاله 13 عاماً ونصفاً".

وأشار تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين الماضي، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغ 14 ألفاً و500، من بينهم 1115 طفلاً، منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى تاريخ وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ووفقاً للتقرير، ومن خلال الدعم الأمريكي، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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