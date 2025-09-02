وقالت الوزارة في بيان على قناتها بمنصة تليغرام: "جرى اليوم تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصبّ النفطي في طرطوس على متن الناقلة نيسوس كريستيانا لصالح شركة بي سيرف إنرجي (لم تذكر تبعيتها)".

وبيّنَت أن ذلك جاء "في إطار التوجيهات الحكومية وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية الخارجية، وبخطوة هي الأولى منذ سنوات".

وعدّ البيان "هذا الإنجاز خطوة مهمة في إعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية، على أن تتبعها عمليات تصدير لاحقة خلال الفترة القادمة".

وفي يونيو/حزيران الماضي أعادت سوريا تصدير منتجات نفطية غير خام من مصفاة بانياس (تتبع محافظة طرطوس)، حيث أُرسلَ شحن أوّلي بحجم 30 ألف طن متري إلى الأسواق الدولية.

ومدينة بانياس تقع شمال مدينة طرطوس بنحو 35 كم، وهي مدينة ساحلية صغيرة لكنها استراتيجية لأنها تضمّ أكبر مصفاة نفطية في سوريا، وميناءً نفطياً متخصصاً في تصدير واستيراد الخام.