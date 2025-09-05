ويعرض التقرير جملة من القضايا الجوهرية، في مقدمتها: أمن إمدادات الطاقة، واستقرار الشبكات، وانعكاسات تغير المناخ، فضلاً عن التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني والاعتماد التكنولوجي.

ويشير التقرير إلى أن تزايد الانقطاعات والانهيارات في الأنظمة الكهربائية عالمياً خلال السنوات الأخيرة يكشف عن الحاجة الماسة إلى فهم أعمق لأسباب هذه الحوادث وآلياتها واستراتيجيات الوقاية منها.

وانطلاقاً من ذلك، يسعى التقرير إلى تحليل المخاطر التي قد تواكب عملية التحول الرقمي-الأخضر باتجاه شبكات ذكية وخالية من الكربون، من زاوية أمن إمدادات الطاقة.

ويوضح التقرير أن أنظمة التوليد الكهربائي شهدت خلال عقود تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من مولدات صغيرة محدودة القدرة تخدم مناطق ضيقة إلى شبكات مترابطة (إنتركونكتد) تغطي قارات بأكملها.

وتستفيد تركيا من هذا الترابط عبر تبادل الطاقة مع دول الجوار مثل بلغاريا وجورجيا واليونان وسوريا وإيران والعراق.

كما يلفت إلى أن هذه الشبكات صُممت بالأساس لخدمة مصادر الطاقة التقليدية، حيث يُنقل الإنتاج من محطات كبيرة وثابتة القدرة إلى مناطق الاستهلاك عبر خطوط قصيرة أو طويلة، مع مراعاة انخفاض الجهد والخسائر.

ونتيجة لهذا التصميم، تتمكن الشبكات المترابطة من تزويد مليارات البشر بالكهرباء بمستوى موثوقية يتجاوز 99.9%.

غير أن إدخال مصادر الطاقة المتجددة عبر واجهات إلكترونيات القدرة غيّر هذه المعادلة، إذ يعتمد على إنتاج موزع، صغير ومتقلب يصعب التنبؤ به.

وبحسب بيانات نهاية عام 2023، بلغت القدرة المركبة عالمياً من الطاقة المتجددة 3.87 تيراواط، أي ما يعادل 43.2% من إجمالي القدرة المركبة، بزيادة قدرها 14.7% عن العام السابق، وأسهمت في إنتاج 8932 تيراواط/ساعة سنوياً (30.1% من إجمالي الإنتاج).

أما في تركيا، فقد وصلت القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 63.17 غيغاواط (57% من الإجمالي)، بزيادة 12.8%، وأنتجت 140.16 تيراواط/ساعة (42.33% من الإنتاج).

ويؤكد التقرير أن التحول الطاقي المستدام، القائم على الطاقة المتجددة والمدعوم بالرقمنة، يحدث تغييرات جذرية في شبكات الكهرباء، إذ باتت تعتمد على عدادات ذكية وحساسات وأنظمة تحكم آلية، وهي مكونات توسّع سطح الهجمات السيبرانية المحتملة.

ومن ثم تظهر تهديدات جديدة لم تشهدها الشبكات من قبل، ما يجعل الدروس السابقة المستخلصة من انهيارات الأنظمة غير كافية في ظل هذا التحول، ويستدعي إعادة تقييم شاملة لآثار الانقطاعات واسعة النطاق وسبل مواجهتها.

ويشدد التقرير على أن المراجعة يجب أن تتضمن تطوير أساليب تحكم جديدة في معدات إلكترونيات القدرة التي تربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الإنتاج المتقلبة، وتغير أنماط الاستهلاك، وتصاعد المخاطر السيبرانية.

كيف يحدث الانهيار؟

لم تُصمم الشبكات الكهربائية في أساسها لاستيعاب الاندماج المرتفع لمصادر الطاقة المتجددة أو للتكيف مع المتطلبات الديناميكية للأحمال الحديثة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لانهيارات كبرى في أنظمة القوى.

ويؤكد التقرير الصادر عن أكاديمية الاستخبارات التركية أن هذه الفجوة التصميمية باتت من أبرز التحديات التي تواجه استقرار إمدادات الطاقة في العالم.

ويفصل التقرير المراحل الفنية لانهيار الأنظمة الكهربائية، موضحاً أنها تمر بخمس مراحل رئيسية: المرحلة التمهيدية، والأحداث البادئة، والأحداث المتسلسلة، والوضع النهائي، وعمليات الاستعادة.

ففي المرحلة التمهيدية يعمل النظام ضمن الحدود الطبيعية، لكنه يظل هشاً بفعل نقاط ضعف كامنة، مثل نقص القدرة الاحتياطية، تقادم البنية التحتية، التحميل الزائد على خطوط النقل، الهجمات السيبرانية، أو ضعف التنسيق المؤسسي، وهي ثغرات تجعل النظام أكثر حساسية تجاه أي محفز خارجي.

أما الأحداث البادئة فهي الأعطال الأولى التي تخل بتوازن النظام، مثل حدوث قصر كهربائي في خط نقل، أو تعطل مولد، أو زيادة مفاجئة في الطلب، وقد تفضي إلى فقدان الاستقرار بشكل دائم أو مؤقت.

وتليها الأحداث المتسلسلة، حيث ينتشر الخلل إلى بقية مكونات النظام. وهنا يميز التقرير بين تطور بطيء يتمثل في إعادة توزيع الأحمال تدريجياً على مدى دقائق، وتطور سريع يحدث في أجزاء من الثانية نتيجة أعطال بأنظمة الحماية أو فقدان التزامن، ما يؤدي إلى اتساع نطاق الانقطاع بصورة مفاجئة.

ويعرف التقرير الوضع النهائي بأنه المرحلة التي يعجز فيها النظام عن تلبية الطلب، إذ تنخفض الترددات والفولتية إلى ما دون الحدود الحرجة، وتتوقف وحدات توليد عدة عن العمل.

أما مرحلة الاستعادة فهي العملية التي يعاد فيها تشغيل النظام تدريجياً عبر مزامنة المولدات واحداً تلو الآخر، ورفع الجهد والتردد بشكل مضبوط، ثم إعادة الأحمال إلى الشبكة بصورة متدرجة.

الطاقة المتجددة.. نعمة ونقمة

يشير تقرير أكاديمية الاستخبارات التركية إلى أن دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء بات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف إزالة الكربون عالمياً.

ففي المراحل الأولى من هذا المسار كان تأثيرها محدوداً، لكن مع اتساع حصتها في الإنتاج والاستهلاك برزت تحديات جديدة تمس بشكل مباشر استقرار الشبكات، لا سيما مع انعكاساتها على تدفقات الطاقة، والقدرة الردية، والقصور الذاتي للنظام.

ويضرب التقرير مثلاً بالطاقة الشمسية، حيث يؤدي بلوغها ذروة الإنتاج عند منتصف النهار إلى انخفاض صافي الطلب بشكل ملحوظ، ثم يعود الطلب للارتفاع الحاد مع تراجع الإنتاج مساءً، وهو ما يفرض ضغوطاً كبيرة على المحطات التقليدية لزيادة إنتاجها بسرعة.

كما قد يتجاوز الإنتاج أحياناً حجم الاستهلاك الفعلي، الأمر الذي يدفع مشغلي الشبكات إلى تقليصه حفاظاً على التوازن والاستقرار.

ويلفت التقرير إلى أنه كلما ارتفعت نسبة المصادر المتقطعة مثل الشمس والرياح داخل أنظمة القوى الكهربائية، التي صُممت أساساً على أساس المولدات التقليدية وأجهزة التحكم والحماية، ازدادت هذه المشكلات وضوحاً.

وقد سجل أول انقطاع كبير للكهرباء مرتبط بالاستخدام المرتفع للطاقة المتجددة في أستراليا بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2016. وتكررت حوادث مشابهة خلال السنوات التالية: ففي بريطانيا عام 2019 بسبب نقص القدرة الاحتياطية وضعف التدابير المرنة، وفي ولايتي كاليفورنيا وتكساس بالولايات المتحدة خلال عامي 2020 و2021.

ففي بريطانيا مثلاً أدى الفقدان المفاجئ لإنتاج مزارع الرياح وانخفاض القصور الذاتي للنظام إلى هبوط التردد إلى 48.8 هرتز، لكن آليات الفصل التلقائي للأحمال حالت دون توسع الانقطاع.

وفي أستراليا عام 2020، تسبب قصور مزارع الرياح في توفير الدعم الكافي للقدرة الردية بالتزامن مع عطل في خط نقل في حدوث انقطاع واسع.