المسيّرة بيرقدار TB3 تدخل الخدمة في الجيش التركي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن انضمام الطائرة المسيّرة المسلحة محلية الصنع "بيرقدار TB3" بشكل رسمي إلى مخزون الجيش التركي، وذلك عقب استكمال جميع إجراءات الفحص والقبول.
تتميز "بيرقدار TB3" بقدرة أكبر على حمل الذخائر وزمن طيران أطول / AA
5 سبتمبر 2025

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن هذه المرة الأولى التي تُدمج فيها "بيرقدار TB3" ضمن قوة عسكرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في قدرات القوات المسلحة.

وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة بايكار، أول مركبة جوية قتالية غير مأهولة في فئتها على مستوى العالم مزودة بجناحين قابلين للطي، ما يمكّنها من الإقلاع والهبوط على السفن ذات المدارج القصيرة، وفي مقدمتها السفينة TCG Anadolu التي يُخطط لأن تصبح أول حاملة مسيّرات في العالم.

تتميز "بيرقدار TB3" بقدرة أكبر على حمل الذخائر وزمن طيران أطول، فضلاً عن امتلاكها نظام اتصالات يعمل عبر الأقمار الصناعية، ما يسمح بالتحكم بها خارج نطاق الرؤية. كما أنها مزودة بذخائر ذكية، وقادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات والهجوم في آن واحد.

وأكدت الوزارة أن إدخال الطائرة إلى قيادة القوات البرية سيعزز من قدرات تركيا في الحروب غير المتماثلة والعمليات التقليدية على حد سواء.

وكانت شركة "بايكار" قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن نجاح الاختبارات التي أجرتها "بيرقدار TB3" على متن السفينة "TCG Anadolu"، إذ أظهرت الطائرة قدرتها على الإقلاع والهبوط الآلي الكامل باستخدام نظام ذكاء اصطناعي معتمد على الرؤية.

مصدر:TRT Arabi
