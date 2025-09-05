وأوضح المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن هذه المرة الأولى التي تُدمج فيها "بيرقدار TB3" ضمن قوة عسكرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في قدرات القوات المسلحة.

وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة بايكار، أول مركبة جوية قتالية غير مأهولة في فئتها على مستوى العالم مزودة بجناحين قابلين للطي، ما يمكّنها من الإقلاع والهبوط على السفن ذات المدارج القصيرة، وفي مقدمتها السفينة TCG Anadolu التي يُخطط لأن تصبح أول حاملة مسيّرات في العالم.

تتميز "بيرقدار TB3" بقدرة أكبر على حمل الذخائر وزمن طيران أطول، فضلاً عن امتلاكها نظام اتصالات يعمل عبر الأقمار الصناعية، ما يسمح بالتحكم بها خارج نطاق الرؤية. كما أنها مزودة بذخائر ذكية، وقادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات والهجوم في آن واحد.