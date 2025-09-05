جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في نيقوسيا مع وزير خارجية جنوب قبرص اليونانية كونستانتينوس كومبوس، حسب بيان للخارجية المصرية.

وقال عبد العاطي إن مصر ترفض بشكل مطلق تهجير الشعب الفلسطيني، وتدين استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية بغزة، و"ممارسة سياسات الإبادة والتجويع بحق المدنيين".

وشدد الوزير المصري على ضرورة "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم، والتجاوب مع مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس ورفضته تل أبيب"، إلى جانب ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع الذي يواجه كارثة إنسانية بلغت حد المجاعة.

تأتي تصريحات عبد العاطي بينما صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصف المباني السكنية المتبقية متعددة الطوابق في غزة، تمهيداً لاحتلال المدينة، وسط مخاوف على مصير عشرات آلاف النازحين العالقين في مناطق تتعرض لقصف مكثف.

وفي 22 أغسطس/آب المنصرم، أعلنت منظمة "مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الأممية تفشي المجاعة في محافظة غزة جراء الحصار الإسرائيلي، محذراً من انتشارها إلى مناطق أخرى.