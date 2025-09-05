واستهدفت طائرات الاحتلال عدة طوابق من "برج مشتهى"، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه وتصاعد أعمدة الدخان في محيطه، وكان المبنى ذاته تَعرَّض للقصف أربع مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن تدمير عدد من شققه السكنية.

وتقع في محيط البرج مناطق شديدة الاكتظاظ، أبرزها "مخيم الكتيبة" الذي يضمّ عشرات آلاف النازحين، فضلاً عن جامعتي الأزهر والإسلامية اللتين تضمان آلاف الخيام وعشرات آلاف النازحين من مختلف مناطق القطاع، في وقت بات فيه غرب غزة ملاذاً لنحو مليون فلسطيني نزح معظمهم من شرق المدينة وشمالها.

وأعلن جيش الاحتلال الجمعة عزمه مهاجمة عدة مبانٍ في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، بخاصة الأبراج السكنية متعددة الطوابق، تمهيداً لتوسيع عملياته العسكرية. وزعم الجيش في بيان أن هذه المباني "تحولت إلى بنى تحتية تابعة لحماس"، وتضمّ "غرف مراقبة، ومواقع قنص، ومراكز قيادة، ومسارات تحت أرضية"، فضلاً عن زرع عبوات ناسفة في محيطها.

وادعى أنه أجرى "بحثاً استخباراتياً موسعاً" رصد من خلاله نشاطاً مكثفاً لحماس في هذه المباني، مؤكداً أن البنى التحتية تحت الأرض تمر بالقرب منها وتُستخدم في الأكمنة وطرق الهرب.

في السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج ليرتفع الإجمالي إلى 376 بينهم 134 طفلاً. وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، بينهم 19 طفلاً.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 40 شخصاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وقالت إن 30 شخصاً استُشهدوا، بينهم 7 أطفال، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة في غارات متزامنة على شقق سكنية وخيام نازحين في مناطق متفرقة من مدينة غزة فجر اليوم.

من جانبهما أفاد مستشفيا العودة وناصر باستشهاد اثنين من المجوَّعين بنيران قوات الاحتلال في أثناء محاولتهما الحصول على الطعام وسط وجنوبي قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من المجوّعين في منطقة زيكيم شمال غربيّ مدينة غزة.

كاتس يتوعد بـ"فتح أبواب الجحيم"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، إن حكومته "تفتح أبواب الجحيم الآن على مدينة غزة"، متوعداً بعدم إغلاقها.

وأضاف كاتس في بيان: "تُفتح الآن أبواب الجحيم على غزة، وسُلّم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".

ومتوعداً بالتصعيد قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عندما يُفتح الباب لن يُغلَق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة)، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيُقضَى عليهم".