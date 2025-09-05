واستهدفت طائرات الاحتلال عدة طوابق من "برج مشتهى"، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه وتصاعد أعمدة الدخان في محيطه، وكان المبنى ذاته تَعرَّض للقصف أربع مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن تدمير عدد من شققه السكنية.
وتقع في محيط البرج مناطق شديدة الاكتظاظ، أبرزها "مخيم الكتيبة" الذي يضمّ عشرات آلاف النازحين، فضلاً عن جامعتي الأزهر والإسلامية اللتين تضمان آلاف الخيام وعشرات آلاف النازحين من مختلف مناطق القطاع، في وقت بات فيه غرب غزة ملاذاً لنحو مليون فلسطيني نزح معظمهم من شرق المدينة وشمالها.
وأعلن جيش الاحتلال الجمعة عزمه مهاجمة عدة مبانٍ في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، بخاصة الأبراج السكنية متعددة الطوابق، تمهيداً لتوسيع عملياته العسكرية. وزعم الجيش في بيان أن هذه المباني "تحولت إلى بنى تحتية تابعة لحماس"، وتضمّ "غرف مراقبة، ومواقع قنص، ومراكز قيادة، ومسارات تحت أرضية"، فضلاً عن زرع عبوات ناسفة في محيطها.
وادعى أنه أجرى "بحثاً استخباراتياً موسعاً" رصد من خلاله نشاطاً مكثفاً لحماس في هذه المباني، مؤكداً أن البنى التحتية تحت الأرض تمر بالقرب منها وتُستخدم في الأكمنة وطرق الهرب.
في السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج ليرتفع الإجمالي إلى 376 بينهم 134 طفلاً. وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، بينهم 19 طفلاً.
وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 40 شخصاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وقالت إن 30 شخصاً استُشهدوا، بينهم 7 أطفال، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة في غارات متزامنة على شقق سكنية وخيام نازحين في مناطق متفرقة من مدينة غزة فجر اليوم.
من جانبهما أفاد مستشفيا العودة وناصر باستشهاد اثنين من المجوَّعين بنيران قوات الاحتلال في أثناء محاولتهما الحصول على الطعام وسط وجنوبي قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من المجوّعين في منطقة زيكيم شمال غربيّ مدينة غزة.
كاتس يتوعد بـ"فتح أبواب الجحيم"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، إن حكومته "تفتح أبواب الجحيم الآن على مدينة غزة"، متوعداً بعدم إغلاقها.
وأضاف كاتس في بيان: "تُفتح الآن أبواب الجحيم على غزة، وسُلّم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".
ومتوعداً بالتصعيد قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عندما يُفتح الباب لن يُغلَق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة)، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيُقضَى عليهم".
وتوعد بمزيد من التصعيد العسكري "حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها، وإلا فسيتم القضاء عليها"، على حد قوله.
تأتي تصريحات كاتس رغم أن حماس وافقت في 18 أغسطس/آب المنصرم على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم تردّ على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح أمريكي سابق وافقت عليه تل أبيب.
والأربعاء جدّدَت حماس استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعاً مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضاً في بيان لمكتبه.
700 يوم من الإبادة
واليوم الجمعة اعتبرت حركة حماس أن استمرار إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 700 يوم "وصمة عار على جبين الإنسانية"، وأكدت أن ما يجري هو "إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري مكتمل الأركان".
وقالت حماس في بيان إن "العالم يشهد منذ 700 يوم بالصوت والصورة أبشع إبادة عرفها التاريخ المعاصر، انتهكت خلالها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي صُمّمَت لحماية المدنيين في الحروب".
وشددت على أن الإبادة خلفت عشرات آلاف القتلى والمفقودين، جُلُّهم من النساء والأطفال، إضافة لتدمير مدن قطاع غزة، "لا سيما ما تتعرض له مدينة غزة من هجوم وتدمير وحشي".
وأكدت أن "ما يرتكبه جيش الاحتلال الإرهابي من انتهاكات على امتداد القطاع يمثل عمليات إبادة وتطهيراً عرقياً وتهجيراً قسرياً مكتملة الأركان، تجاهر حكومة الاحتلال في تنفيذها والإعلان عنها، في تَحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي، وللأسس التي بُنيت عليها منظومة القيم والقوانين الدولية".
وحمّلَت الإدارة الأمريكية مسؤولية "استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة، بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري لحكومة الإرهاب الصهيونية، وتعطيلها مؤسسات الأمم المتحدة عن دورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".
وأشارت حماس إلى أنها "قدّمَت كل المرونة من أجل إنجاز اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى، لكن نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء والمضي في خطط الإبادة والتهجير، حتى على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع". ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل ووقف جرائمها.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفاً و231 شهيداً، و161 ألفاً و583 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينياً بينهم 134 طفلاً.