وقال بن سلمان، في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى السعودي: "نرفض وندين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على قطر، الذي يستوجب تحركاً جماعياً عربياً وإسلامياً ودولياً لوقفه وردع إسرائيل عن ممارساتها الإجرامية".

وتابع ولي العهد السعودي: "سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كل إمكانياتنا لذلك".

وكانت قطر قد أعلنت الثلاثاء أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة"، قبل أن يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "استهدف قيادة حماس" في العاصمة القطرية بالتنسيق مع جهاز "الشاباك".

وأكدت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة الاغتيال، بينما استشهد مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية، إلى جانب ثلاثة من مرافقيه وعنصر أمني قطري.

وخلال خطابه، شدّد ولي العهد السعودي على رفض المملكة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة، قائلاً: "أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته".