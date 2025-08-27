وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصادر محلية حقوقية وقروية، بهدم جيش الاحتلال لغرفة زراعية في قرية الجبعة جنوب غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، مشيرةً إلى تنفيذه اقتحامات جنوبي وشمالي الضفة.
وفي بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، هدم جيش الاحتلال غرفة زراعية وجرف أرضاً مزروعة واقتلع أشجار زيتون بذريعة التشييد دون ترخيص، وفق "وفا".
وفي ما يتعلق بإخطارات الهدم، قالت الوكالة إن جيش الاحتلال أخطر أصحاب أكثر من 20 غرفة زراعية بقرار هدمها بذريعة عدم الترخيص، في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة.
ونقلت "وفا" عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي قرية طانا ثائر حنني، قوله إن "أكثر من 20 إخطاراً على الأقل وزّعتها سلطات الاحتلال على غرف زراعية"، مرجحاً أن يزداد العدد.
وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن جيش الاحتلال أخطر مالكي عدد من المتاجر في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، بهدمها. ونقلت عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، قوله إن "قوات الاحتلال أخطرت بهدم محلات ومنشآت تجارية على المدخل الغربي للقرية"، من بينها بقالة ومتجر لبيع مواد البناء ومغسلتين للسيارات.
وعن الاعتقالات، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال اعتقل شقيقين من قرية الجبعة "بعد احتجاز طفليهما وإطلاق سراحهما"، غرب مدينة بيت لحم. واعتقل الجيش شقيقين "بعد مداهمة منزلهما، والعبث في محتوياتهما" خلال تنفيذ عملية اقتحام لقرية إمنيزل شرق بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة.
وأُصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، الثلاثاء، في هجوم نفَّذه مستوطنون إسرائيليون في منطقة مسافر يطا. وقال أسامة مخامرة، الناشط في متابعة انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إن "عدداً من المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين معهم في خربة (تجمع سكاني) اقواويص، شرق بلدة يطا، وأوقعوا بينهم عدة إصابات".
وأضاف أن المستوطنين "اعتدوا على سكان الخربة والمتضامنين الأجانب وأصابوا عدداً منهم بجروح ورضوض". ووزع الناشط مخامرة صوراً لأربعة أشخاص تظهر على ثيابهم آثار دماء نتيجة الاعتداء، دون ذكر تفاصيل عنهم.
وفي رام الله، أسقط مقاتلون فلسطينيون، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تنفيذه عملية عسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي. وقالت هيئة البث العبرية في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "مسلحين فلسطينيين نجحوا في إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في رام الله". وادَّعت أنه "لا خوف من تسرب معلومات"، دون تفاصيل.
وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله، الثلاثاء، بعد اقتحام دام ساعات أسفر عن إصابة 58 فلسطينياً واعتقال 3 آخرين. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانات منفصلة، إن طواقمها نقلت 58 مصاباً بينهم 8 بالرصاص و5 بشظايا الرصاص، إضافةً إلى 14 إصابة بالرصاص المعدني، و31 بحالات اختناق.
وذكرت أن من بين المصابين طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً، أُصيب بالرصاص في الظهر، ومسناً يبلغ من العمر 71 عاماً، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها من الوصول إلى إصابة قرب حسبة الخضار في رام الله، وأطلقت رصاصاً تحذيرياً تجاه المسعفين.
ووفق شهود عيان، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين على الأقل، بعد أن اقتحمت قوة خاصة وسط رام الله، وداهمت محلاً للصرافة. وصادر الجيش أموالاً ومستندات وأجهزة من محل للصرافة.
وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل جنوبي الضفة، واعتقل مواطناً من داخل بنك قبل أن ينسحب، حسب مصادر محلية. كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمالي الضفة، "بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في شوارعها، وداهمت منزلاً وفتشته وحطمت محتوياته"، وفق الوكالة.
وأشارت "وفا" إلى سماع دوي انفجار داخل مخيم جنين "ناتج عن عمليات تدريب ينفّذها جيش الاحتلال داخل المخيم، مع تواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 45 مواطناً وإصابة العشرات".
ضم الضفة الغربية
وشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وألمح إلى قرب ضمها.
ومتحدثاً عن استهداف المستوطنين اليومي للفلسطينيين، قال إن "شعب إسرائيل بأسره يثق ببطولة أبنائنا". وتابع: "من يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) ومن جميع أنحاء أرض إسرائيل، نحن نحمي هذه الأرض".
وأضاف نتنياهو: "وعدت قبل 25 عاماً بأننا سنرسّخ جذورنا، وفعلنا ذلك معاً. وقلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معاً". وتابع أن إسرائيل "تعزز سيادتها" (تفرض الضم) في الضفة الغربية، وتمنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "قلت إننا سنبني ونحتفظ بأجزاء من بلدنا ووطننا، ونحن نفعل ذلك".
وألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية، وفق القناة، دون إيضاح.
وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المستمرة منذ 23 شهراً، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافةً إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفاً و819 قتيلاً، و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً.