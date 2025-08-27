وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصادر محلية حقوقية وقروية، بهدم جيش الاحتلال لغرفة زراعية في قرية الجبعة جنوب غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، مشيرةً إلى تنفيذه اقتحامات جنوبي وشمالي الضفة.

وفي بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، هدم جيش الاحتلال غرفة زراعية وجرف أرضاً مزروعة واقتلع أشجار زيتون بذريعة التشييد دون ترخيص، وفق "وفا".

وفي ما يتعلق بإخطارات الهدم، قالت الوكالة إن جيش الاحتلال أخطر أصحاب أكثر من 20 غرفة زراعية بقرار هدمها بذريعة عدم الترخيص، في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة.

ونقلت "وفا" عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي قرية طانا ثائر حنني، قوله إن "أكثر من 20 إخطاراً على الأقل وزّعتها سلطات الاحتلال على غرف زراعية"، مرجحاً أن يزداد العدد.

وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن جيش الاحتلال أخطر مالكي عدد من المتاجر في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، بهدمها. ونقلت عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، قوله إن "قوات الاحتلال أخطرت بهدم محلات ومنشآت تجارية على المدخل الغربي للقرية"، من بينها بقالة ومتجر لبيع مواد البناء ومغسلتين للسيارات.

وعن الاعتقالات، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال اعتقل شقيقين من قرية الجبعة "بعد احتجاز طفليهما وإطلاق سراحهما"، غرب مدينة بيت لحم. واعتقل الجيش شقيقين "بعد مداهمة منزلهما، والعبث في محتوياتهما" خلال تنفيذ عملية اقتحام لقرية إمنيزل شرق بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، الثلاثاء، في هجوم نفَّذه مستوطنون إسرائيليون في منطقة مسافر يطا. وقال أسامة مخامرة، الناشط في متابعة انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إن "عدداً من المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين معهم في خربة (تجمع سكاني) اقواويص، شرق بلدة يطا، وأوقعوا بينهم عدة إصابات".

وأضاف أن المستوطنين "اعتدوا على سكان الخربة والمتضامنين الأجانب وأصابوا عدداً منهم بجروح ورضوض". ووزع الناشط مخامرة صوراً لأربعة أشخاص تظهر على ثيابهم آثار دماء نتيجة الاعتداء، دون ذكر تفاصيل عنهم.

وفي رام الله، أسقط مقاتلون فلسطينيون، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تنفيذه عملية عسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري رسمي. وقالت هيئة البث العبرية في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "مسلحين فلسطينيين نجحوا في إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في رام الله". وادَّعت أنه "لا خوف من تسرب معلومات"، دون تفاصيل.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله، الثلاثاء، بعد اقتحام دام ساعات أسفر عن إصابة 58 فلسطينياً واعتقال 3 آخرين. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانات منفصلة، إن طواقمها نقلت 58 مصاباً بينهم 8 بالرصاص و5 بشظايا الرصاص، إضافةً إلى 14 إصابة بالرصاص المعدني، و31 بحالات اختناق.

وذكرت أن من بين المصابين طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً، أُصيب بالرصاص في الظهر، ومسناً يبلغ من العمر 71 عاماً، مشيرةً إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها من الوصول إلى إصابة قرب حسبة الخضار في رام الله، وأطلقت رصاصاً تحذيرياً تجاه المسعفين.