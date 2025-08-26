وعندما سُئل عمَّا إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غداً سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدّها في ما يتعلق باليوم التالي، ستعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترمب”.

وتابع: “هناك اجتماعات طويلة هذا الأسبوع بشأن الصراعات في غزة وإيران والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وسنعقد اجتماعاً مع الأوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع”، معبراً عن أمله في تسوية هذه الملفات قبل نهاية هذا العام”.

ورداً على سؤال بشأن الجهة التي تعرقل أكثر إنهاء الحرب في غزة، قال ويتكوف: “حماس هي التي تفعل ذلك. كانت هناك صفقة على الطاولة خلال الأسابيع الستة أو السبعة الماضية، وحماس ماطلت، وأعلنت قبولها الآن لممارسة إسرائيل ضغطاً شديداً عليها”.

وعند سؤاله عمّا إذا كان يعتقد بضرورة القضاء على حماس، قال: “هذا ليس قراري، وأعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن “حماس تدرك أنها لا يمكن أن يكون لها أي دور في الحكومة مستقبلاً وهذا شرط إسرائيل والرئيس ترمب أيضاً”.

وأضاف: “يجب أن يطلَق سراح الرهائن وسيجري إطلاق سراح عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين كذلك”. وتابع: “حماس باتت تُلمح إلى أنها منفتحة على التسوية، وإسرائيل أعلنت هي الأخرى انفتاحها على مواصلة النقاشات مع حماس”.