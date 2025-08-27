وأفاد مستشفى الكويت الميداني في غزة، فجر الأربعاء، باستشهاد 3 أشخاص إثر قصف لمسيرة إسرائيلية على خيام نازحين غربي مدينة خان يونس، كما أُصيب عدة أشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وقصف لمسيَّرة إسرائيلية على خيمة نازحين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان ومصادر طبية، طالت الاستهدافات الإسرائيلية خياماً لنازحين ومنازل مأهولة وتجمعات مدنية ومنتظري مساعدات، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأعمال العدائية تدمّر غزة، وأن مزيداً من الناس يموتون في القطاع بسبب الجوع.

في سياق متصل، فنَّد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، الرواية الإسرائيلية التي وصفها بـ"المضللة"، التي حاولت من خلالها تل أبيب تبرير المجزرة التي ارتكبتها يوم الاثنين، في "مستشفى ناصر"، وأسفرت عن استشهاد 22 مدنياً، بينهم 5 صحفيين.

وقال المكتب إن إسرائيل "تحاول تبرير جريمتها عبر نشر رواية زائفة تدَّعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة، وهو ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويهدف إلى التملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة "13" العبرية، أن تحقيقاً أولياً للجيش الإسرائيلي بشأن قصف "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس يوم الاثنين، عزا الهجوم إلى وجود "كاميرا مراقبة" لحركة حماس. وادّعى الجيش في تحقيقه أن "الكاميرا تُستخدم لمراقبة نشاط قواته بهدف توجيه الأنشطة الإرهابية ضدها"، على حد قوله.

وفي تفنيده هذا الادعاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيانه، إن "الكاميرا" التي استهدفها الجيش "تعود للمصور الصحفي في وكالة رويترز، حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى". وتابع: "بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرةً".

وأكد المكتب أن إسرائيل تتَّبع سياسة مُمنهجة متمثلة في "الضربة المزدوجة"، وهو "تكتيك إجرامي محظور دولياً، ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين". إلى جانب ذلك، فإن "إسرائيل زيّفت هوية الضحايا ونشرت قائمة تضم أسماء 6 شهداء ادعت أنهم مخربون، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استُشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي"، وفق بيان المكتب الحكومي.

وأضاف المكتب في هذا الصدد: "أحد الشهداء استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استُشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافةً إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيون ومعظمهم استُشهد في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى".

ووفق القناة "13" العبرية، فإن جيش الاحتلال زعم أن "بين القتلى في الهجوم على مشفى ناصر 6 إرهابيين، بينهم شخص شارك في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي هذا الصدد، شدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على أن جميع الأشخاص الذين وُجدوا على السلم الخارجي -المٌستهدَف- لمجمع ناصر كانوا "معروفين بالاسم والمهنة من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، وليسوا مطلوبين".

وعدَّ المكتبُ الروايةَ الإسرائيلية "امتداداً لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، إذ إن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف إلى شرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية".