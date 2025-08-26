وحذّر المؤتمر في بيان الثلاثاء قرأه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حبيب سالم سقاف الجفري خلال مؤتمر صحفي، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والتجويع الممنهج قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة داخل الشعوب المسلمة وغيرها.

ويستمر المؤتمر، الذي انطلق الجمعة الماضي، حتى 29 أغسطس/آب الجاري، إذ سيختتم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة في مسجد أيا صوفيا بإسطنبول.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار "غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية" في "جزيرة الديمقراطية والحرية" ببحر مرمرة في إسطنبول، بتنظيم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا.

وأكد البيان على ضرورة وقف العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بشكل فوري وشامل، وسحب السفراء ووقف أشكال التطبيع كافة، إلى جانب دعم المقاومة الفلسطينية شرعياً وسياسياً وقانونياً والاعتراف بحقها الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها.

كما دعا المؤتمر إلى تشكيل وفود رسمية عربية وإسلامية رفيعة المستوى للضغط الدبلوماسي على الأطراف الدولية والتحرك العاجل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف العدوان على غزة، مشيراً إلى أن هيمنة خمس دول على مجلس الأمن تعوق أي تدخل عسكري عادل.

وشدّد المؤتمر على أهمية مبادرة الدول الإسلامية لتأسيس تحالف اقتصادي وعسكري موحد للدفاع عن غزة والمسجد الأقصى، واعتبر ذلك الخيار الجاد والوحيد لردع العدوان الإسرائيلي، في ظل فشل البيانات الإدانة والانتظار في وقف الاعتداءات.

وحذر المؤتمر من أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني له، إضافة إلى الحفريات تحت المسجد، تشكل كارثة دينية وحضارية وإنسانية تهدد المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع وينزع الشرعية عن أي وصاية أو تهدئة سياسية.