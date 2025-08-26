وتطرّق الاجتماع المغلق أمام وسائل الإعلام، إلى التحسن المتسارع في العلاقات التركية-الليبية، فيما لم يصدر بيان رسمي بشأنه.

في سياق متصل كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق أمس الاثنين، انعقاد اجتماع بين وفدين عسكريين تركي وليبي، في إطار زيارة الفرقاطة التركية "TCG قنالي أدا" إلى ميناء بنغازي شرقي ليبيا.