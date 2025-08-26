26 أغسطس 2025
وتطرّق الاجتماع المغلق أمام وسائل الإعلام، إلى التحسن المتسارع في العلاقات التركية-الليبية، فيما لم يصدر بيان رسمي بشأنه.
في سياق متصل كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق أمس الاثنين، انعقاد اجتماع بين وفدين عسكريين تركي وليبي، في إطار زيارة الفرقاطة التركية "TCG قنالي أدا" إلى ميناء بنغازي شرقي ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن الوفد التركي ترأسه اللواء إلكاي ألتينداغ، المدير العام لقسم الدفاع والأمن في وزارة الدفاع، والتقى خلال الزيارة نائب قائد الجيش الوطني الليبي وقائد القوات البرية صدام حفتر.
وأضاف البيان أن اللقاءات تناولت بحث التعاون العسكري المشترك في إطار شعار "ليبيا واحدة.. جيش واحد"، مشيراً إلى حضور السفير التركي لدى ليبيا غوفَن بَغَج، والقنصل العام التركي في بنغازي سركان قرامانلي أوغلو.
مصدر:TRT ARABI